Hakan Çalhanoğlu sözleşme uzatmaya hazırlanıyor

Milan'da forma giyen milli oyuncumuzun menajeri hafta içinde İtalyan ekibiyle masaya oturacak.

'da zirveye oturan ve uzun bir aradan sonra şampiyonluğu hedefleyen 'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, takımıyla sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

CalcioMercato'da yer alan habere göre bu sezon gösterdiği performansla takımının başarısında pay sahibi olan milli oyuncunun menajeri çarşamba günü Milano'ya gelerek Milan yöneticileriyle masaya oturacak. Milan yönetimi de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hakan'la devam etmeye sıcak bakıyor.

Bu sezon Milan formasıyla ligde ve Avrupa'da 17 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 5 gol atıp bir de asist yapmayı başardı.