Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi finalinde kariyerinde bir ilki yaşayacak

Inter formasıyla Paris Saint-Germain'e karşı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele verecek olan Hakan Çalhanoğlu kariyerinde ilklerin peşinde.

Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile PSG karşı karşıya gelecek

Hakan Çalhanoğlu finalde süre alırsa bir ilki yaşayacak

Ayrıca kupayı kazanması halinde de bir ilki başarmış olacak

NE OLDU? Inter ile Paris Saint-Germain, Avrupa futbolunun en üst düzey turnuvasında şampiyonluk yaşamak için kozlarını paylaşacak. Inter forması giyen Hakan Çalhanoğu da karşılaşmaya kariyerinde ilkleri yaşamak için çıkacak.

BÜYÜK RESİM: Hakan Çalhanoğlu, PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi finalinde forma giymesi halinde turnuvanın finalinde ikinci kez forma giyen ilk milli futbolcu olacak. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu, Inter ile Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşaması halinde finalde forma giyerek kupayı kazanan ilk milli futbolcu olacak. Bunun yanında Hakan Çalhanoğlu, PSG'ye karşı gol atması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde gol sevinci yaşayan ilk milli futbolcu olarak kayıtlara geçecek.

Geçen sezon Real Madrid ile Devler Ligi zaferi yaşayan Arda Güler final maçında süre almamıştı.

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DAHA FAZLASI: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-3'ün rövanşında İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayan Inter, normal süresi 3-3 tamamlanan mücadelede rakibini uzatma devreleri sonunda 4-3 yenerek adını finale yazdırdı. Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki 4. golünü penaltıdan atarak takımının turu geçmesinde önemli rol oynadı.

SIRADA NE VAR? Şampiyonlar Ligi'nde dev final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.