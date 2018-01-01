Hakan Çalhanoğlu: Milano'da kendimi çok mutlu hissediyorum

Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, takımında mutlu olduğunu ve ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

Son aylarda adı sık sık transfer iddialarına karışan ve Milan'dan ayrılmak istediği konuşulan Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

DAZN 'e konuşan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Milan'da mutlu olduğunu ve Gattuso ile çok iyi ikili ilişkiye sahip olduğunu söyledi.

Hakan, "Öncelikle Milano'da kendimi çok mutlu hissediyorum. Takımımda da oldukça mutluyum. Gattuso ile iyi bir ilişkimiz var. O kazanma hırsına sahip bir isim. Bana kızmasında bir sorun görmüyorum. Mesela Gattuso sinirlendiğinde bir şey söylememek daha iyi. Yoksa gösterdiği tepkiyi dile getirmek dahi istemiyorum." şeklinde konuştu.

Bulunduğu mevki itibarıyla gole katkısının sınırlı olduğunun dile getirilmesi üzerine de konuşan, "Hocamın direktifleri doğrultusunda bir oyun ortaya koyuyorum. Gole katkımın sınırlı olduğu konusunda çok eleştiri geliyor ama bunları önemsemiyorum. Genel olarak forvet arkasında kendimi çok rahat hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon sahaya çıktığı 21 maçta, 1 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu.