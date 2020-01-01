Hakan Çalhanoğlu, Milan'daki sözleşmesini uzatıyor

Salgın sonrasındaki performansıyla parmak ısırtan Çalhanoğlu, kulübüyle olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

A Millî Takım'ın yıldız isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, ile sözleşmesini 2024’e kadar uzatmaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre; Milan CEO’su Ivan Gazidis ve yöneticiler, Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic ile masaya oturdu. Görüşmelerin ardından her iki tarafın da masadan yeni bir imzayla kalkacağı belirtildi.

Çalhanoğlu, ve ’in teklifleri olduğu ve Milan’dan ayrılmak istediğine dair çıkan haberleri Instagram hesabından yalanlamıştı.

Daha fazla takım

2017 yazında Leverkusen’den Milan’a 23.3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 35 resmî maçta 9 gol atıp 8 asist yaptı.