Hakan Çalhanoğlu koronavirüsü atlattı

Milan'da forma giyen millî futbolcu Hakan Çalhanoğlu, koronavirüsü atlattığını açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, virüsü yendiğini belirterek, İngilizce "Geri döndüm" diye yazdı.

Milan'dan yapılan açıklamada da 20. haftada Bologna ile deplasmanda oynanacak maç öncesi Hakan'a yapılan testin negatif çıktığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Millî futbolcunun, 17 Ocak'ta testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Kendisini hemen karantinaya alan Hakan, 23 Ocak’ta paylaştığı mesajında, "Öncelikle herkese iyi dilekleri için teşekkür ederim. İlk günleri biraz zor geçirdim ama şu anda daha iyiyim ve evimde izolasyonumu tamamlamayı bekliyorum. Bugün yine takımımı evimden destekleyeceğim ve umuyorum ki en kısa zamanda sahalara geri döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.