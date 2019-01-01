Hakan Çalhanoğlu: Kendimden şüphem yok

Milan'ın ve A Milli Takım'ın 25 yaşındaki yıldızı Hakan Çalhanoğlu, klasik 10 numaralardan farklı bir oyuncu olduğunu söyledi.

Hakan Çalhanoğlu, Milliyet' e verdiği röportajda kendisine yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi.

10 numara olmasına rağmen sahada çok fazla mücadele ettiğinin altını çizen Çalhanoğlu, "İstatistiklere bakın. Sahada görülmeyen şeyler var. İstesem daha da rahat oynarım ama mücadele ediyorum. Kendimden eminim" diye konuştu.

Çalıştığı hiçbir hocanın kendisinden vazgeçmediğini söyleyen genç yıldız, "Hem kulüpte hem de Milli Takım'da düzenli oynuyorum. 'da dört hoca ile çalıştım hepsi oynattı. Burada da oynuyorum. Bazen insanların görmedikleri şeyleri sahada mücadele olarak gösteriyorum. Hiçbir zaman pes etmem. Kendimden şüphem yok" ifadelerini kullandı.

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Hakan Çalhanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes 10 numarayı farklı görüyor. Ben 10 numara giyiyorum ama hep mücadele ediyorum. Arkaya, defansa çok yardım etmeye geliyorum. 10 numarayı taşımak kolay değil. O sorumluluğu tabii ki taşıyorum üzerimde. Genelde forvet arkası oynarım. Bunu Milan'da da yapıyorum. Bunun dışında kanatta görev yapmak ya da başka bir bölgede oynamama hocalar karar veriyor. Ben görevimi her zaman yerine getirmeye çalışıyorum."