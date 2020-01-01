Hakan Çalhanoğlu için takas formülü

AC Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu devleri peşine düşürdü.

İtalyan basınında geçtiğimiz günlerde Hakan Çalhanoğlu’nun menajerinin futbolcusu için AC yönetimi ile masaya oturduğu ancak tarafların yıllık ücret konusunda henüz anlaşmaya varamadığı haberleri yer almıştı.

Tuttosport’un haberine göre milli yıldız için ’ın ardından ve de devreye girdi.

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Futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Juventus’un bu transfer için Federico Bernardeschi’yi takasta önereceği iddia edildi.

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Hakan Çalhanoğlu şu anda yıllık 2 milyon 500 bin euro kazanıyor. Futbolcunun temsilcisi yeni sözleşme için Milan’dan bu ücretin iki katını talep ediyor.

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Son dönemde İtalyan ekibinin en önemli isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu bugüne dek kırmızı siyahlı formayla çıktığı 156 maçta 28 gol atıp 34 de asist yaptı.