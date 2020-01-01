Hakan Çalhanoğlu: Ibrahimovic, Türk insanını çok seviyor

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, yeni takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'le ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalya ekiplerinden , ara transfer döneminde eski oyuncularından Zlatan Ibrahimovic'i yeniden kadrosuna kattı.

Kariyerini Milan'da sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, basınından Bild'e İsveçli yıldız oyuncu hakkında düşüncelerini aktardı.

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25 yaşındaki oyuncu "Zlatan bana çok sayıda Türk arkadaşı olduğunu söyledi. Türk insanının sıcakkanlılığını çok beğenmiş. Ayrıca birkaç Türkçe kelime söyleyerek beni çok şaşırttı. Mesela: Nasılsın? demeyi biliyor. Türkçe şarkılar da dinliyormuş. Benimle ve ülkemle bu kadar yakından ilgilenmesi beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.

2010 - 2012 yılları arasında kırmızı siyahlı formayı giyen ve Milan'ın kazandığı son şampiyonluğa 14 gol ve 13 asistlik katkı sağlayan Ibrahimovic'e taraftarın taptığını söyleyen Hakan Çalhanoğlu " ile 0-0 berabere kaldığımız maçta Zlatan, San Siro'ya çıktığı anda çılgınlar gibi tezahürat ettiler. Gerçekten muazzam bir gürültü vardı" şeklinde konuştu.

Bu sezon Milan formasıyla 18 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.