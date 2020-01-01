Hakan Çalhanoğlu: Hiçbir şeyden korkmuyorum

AC Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, son dönemde yükselen performansını değerlendirdi ve kendine güvendiğini söyledi.

ekiplerinden 'da forma giyen 26 yaşındaki A Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kulübün resmi YouTube hesabında Carlo Pellagatti'nin sorularını yanıtladı.

Pandemi sonrası attığı 6 gol ve yaptığı 8 asistle takımına büyük bir katkı sağlayan ve tüm dikkatleri üzerinde toplayan Çalhanoğlu, kendisine yöneltilen, "Milan ligin ilk 26 maçında 28 gol attı. Ama son 10 maçta atılan gol sayısı toplam 28. Ne değişti?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Hocamız ve ekibi antrenmanlarda harika iş çıkarıyor. Pandemi sürecinde bizimle sürekli iletişim kurdular. Çalışmalara başlayınca her gün yoğun antrenmanlar yaptık., hep birlikte çok çalıştık."

Daha fazla takım

Teknik direktör Stefano Pioli'nin 2022'ye kadar sözleşme uzatması üzerine Hakan, "Pioli benim için de takım için de çok özel bir insan. Oyuncularını dinleyen bir hoca. Futbolcuların ne düşündüğünü bilmek isteyen birisi. Onun istediği pozisyonda oynuyorum. Sözleşme yenilediği için mutluyuz. Sadece takımı düşünüyor, bizi olabildiği kadar ileriye taşımak istiyor. Biz de onun için oynuyoruz" dedi.

"Kendimi lider gibi hissediyorum"

Carlo Pellagatti'nin, "İnsanlar sana çok güveniyor. Öz güvenlisin, basit bir oyun oynuyorsun ve bunu çok kolay yapıyorsun. Bu da kendini geliştirdiğinin bir göstergesi. Bunun ne kadarı sana; ne kadarı hocana veya takım arkadaşlarına bağlı bir durum?" sorusuna Hakan'ın cevabı şu şekilde oldu:

"İnsanlar benim kaliteme inandığı için bana çok güven duyuyorlar. Ben de bunun karşılığını saha içinde vermek zorundayım. Hep beraber güzel bir şey yapıyoruz. Kendimi bir lider gibi hissediyorum çünkü kendime çok güveniyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Ama takımda Zlatan gibi başka liderler de var."

Ligin 36. haftasında oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçında attığı şık frikik golüyle takımına 1 puanı getiren Hakan Çalhanoğlu golünün David Beckham'ın golüne benzetilmesi üzerine şöyle söyledi:

"Beckham’ın golünü gördüm. 11 yıl önceydi sanırım. Futbolu bıraktığımda bile bu gol benimle kalacak. Çok güzel bir şeydi. Milan formasıyla attığım 22 golün arasında benim için en iyisi sanırım ’ya attığım goldü. Maça sonradan dahil olmuştum ve iki gol atmıştım, kazanmıştık."

Takımın yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in harika bir futbolcu olduğunu söyleyen Hakan, "Zlatan muhteşem bir insan. Harika bir karakteri var. Geldiği zaman tüm takıma yardımcı oldu. Çok tutkulu biri. Umarım gelecek sezon da bizimle olur; çünkü o bizim için çok önemli bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

"Serie A, 'dan çok farklı"

Takıma geldiği 2017-18 sezonundan bu yana yaşadığı değişimi değerlendiren tecrübeli isim şöyle devam etti:

"Milan’a ilk geldiğimde sakatlanıp 6 ay oynayamamıştım. Sahalara dönmek fiziksel açıdan çok zordu. İtalyanca’yı anlamak da çok zor oldu. Serie A, Bundesliga'dan çok farklıydı. Burada çok üst düzey futbolcular var. Sahada sürekli iyi bir formda olmanız gerek; çünkü taktiklerinizi, hareketlerinizi, savunma ve hücum özelliklerinizi analiz ediyorlar. İkinci yılımda Gattuso'nun yönetiminde fiziksel anlamda biraz daha geliştim, İtalyanca’yı da biraz biraz öğrendim. Üçüncü yıl ise benim yılım oldu. Geldikten beri geçen 3 yılda kendime güvenim tam."

Serie A'da oynamayı çok sevdiğini belirten Hakan Çalhanoğlu, "Burada çok kaliteli oyuncular ve çok güçlü takımlar var. Bundesliga’da her zaman ve ’un mücadelesi oluyor. Ama İtalya’da , , Atalanta, , gibi birden fazla güçlü takım var. Bundesliga ile Serie A arasındaki fark bu" dedi.

Gençken hangi oyuncuyu idol aldığı sorulduğunda, "Ronaldinho’yu çok severdim. Çok esnekti, üst düzey yetenekliydi, harika bir futbolcuydu" cevabını veren Hakan, Serie A'da Milan'dakiler haricinde Juventus forması giyen Paulo Dybala ve Douglas Costa'yı beğendiğini söyledi.

İtalya'da yaşamaktan memnun olduğunu belirten Hakan, oradaki hayatını şöyle anlattı: "İtalyan insanları çok seviyorum çünkü aynı Türkler gibiler. İtalya’daki en iyi şey de yemekleri. İtalyan yemeklerini çok seviyorum. En sevdiğim İtalyan yemeği Risotto alla Milanese (safranlı risotto). Boş zamanlarımı kızımla oynayarak geçiriyorum. Şimdi bir buçuk yaşında. Antrenmanlarım bitince eve gidiyorum, biraz da onunla antrenman yapıyorum."

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Son olarak Milan'daki en büyük hayali sorulduğunda Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'ne dönmeyi çok arzuladığını belirtti:

"Şampiyonlar Ligi’ne dönebilmek için 6-7 yıldır bekliyoruz. Hayalimiz hep orası. Şimilik ’ne gideceğiz, umarım seneye CL’ye gideriz. Şampiyonlar Ligi müziğini duymayı çok özledim."

Çeviri: Rezzan Yetiş