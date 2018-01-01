Hakan Çalhanoğlu: Gelecekte Galatasaray'da oynamak istiyorum

Milan forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray taraftarı olduğunu ve bir gün sarı kırmızılı formayı giymek istediğini söyledi.

Hakan Çalhanoğlu gönlündeki takımı söyledi.

Son dönemde Milan ile ligde zor günler geçiren Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a konuştu.

"Futbolda iniş ve çıkışlar var. Zor bir dönemden geçiyoruz. Önümüzdeki maçı kazanırsak işler değişebilir."

Gattuso ile iyi anlaştığını belirten Hakan Çalhanoğlu, "Bazen sinirleniyor. Huyu böyle. Maçtan sonraki gün bizi motive etmek için tekrar uğraşıyor." dedi.

"Galatasaray'da oynamak istiyorum."

Transfer dedikoduları hakkında da konuşan yıldız futbolcu, "Büyük bir Galatasaray taraftarıyım. Gelecekte Galatasaray'da oynamak istiyorum." açıklamasında bulundu.

Hakan Çalhanoğlu, milli takımın son durumundan da bahsetti.

"Milli Takım'da kilitlendik. Kaybedince taraftarlar kızıyor, anlıyorum, ama aşırı tepki veriyorlar. Fransa ve İzlanda rakiplerimiz. Gruptan çıkabiliriz."