Hakan Çalhanoğlu: Galatasaraylı olduğumu söylemekten hiç çekinmedim

A Milli yıldız, Türkiye'de gönlünün her daim Galatasaray'dan yana olduğunu ifade etti.

'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaraylı olduğunu söylemekten hiçbir zaman çekinmediğini dile getirdi.

'nin Andorra'yı 1-0 yendiği maçta ilk 11'de oynayan, 4-0'lık Moldova zaferinde ise oyuna sonradan dahil olan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın en istikrarlı oyuncularından biri. 25 yaşındaki futbolcunun adı transfer dönemlerinde Türk ekipleriyle de anılıyor. Görünen o ki Çalhanoğlu bir gün Türkiye'de oynamaya karar verirse tercihi olacak.

Fanatik'ten Yakup Çınar'a konuşan Hakan, "Hiçbir zaman söylemekten çekinmedim. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Galatasaray taraftarını çok seviyorum. En yakın arkadaşlarım bile ultrAslan’dan. İleride ne olur bilmem tabii ama gönlüm hep Galatasaray’dan yana." ifadelerini kullanarak sarı kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.

2018-19 sezonunda Milan'ın 'da çıktığı 38 maçın 36'sında oynayan ve bu maçların 34'ünde ilk 11'de görev alan Çalhanoğlu, yeni sezona 2 maçta attığı 1 golle iyi bir başlangıç yaptı.