Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray anlatılmaz, yaşanır

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, hayalinin bir gün Galatasaray forması giymek olduğunu söyledi.

A Milli Takım'ın ve 'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, ve Fatih Terim hakkında övgü dolu sözler kullandı.

beIN Sports'a konuşan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray taraftarı olduğunu söylerken sarı kırmızılı forma ile oynamak istediğinin sinyalini verdi;

"Galatasaray anlatılmaz, yaşanır. İleride bir gün, neden olmasın? Hedefim, Hagi gibi büyük bir futbolcu olmak. Galatasaray gibi bir kulüpte 10 numaranın, o şanlı formanın gururunu yaşamak. İnşallah bir gün ben de onun gibi olurum."

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Hakan, nasıl Galatasaraylı olduğunu ise, "Babamdan gelen bir şey, ailemde var zaten Galatasaraylı olmak. Bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum" sözleriyle anlattı.

Fatih Terim hakkında da konuşan 10 numaralı oyuncu, "Fatih hocayla bayramda konuştuk. Aramız çok iyi. Bana hep güvendi ve sahip çıktı. 'yı seçme durumum vardı, Fatih hocayla konuştuğumuzda çok etkilenmiştim. Üzerimde çok emeği var.

Zamanında Gattuso'yla çok konuştum Fatih Terim hakkında. Herkes çok olumlu, pozitif konuşuyor. 'da hocalık da yaptığından, hazırlık maçında ona büyük bir karşılama yaptılar. Fatih hocayı, İtalya'da çok seviyorlar. Burada iz bıraktığını söyleyebilirim. 'Fatih Terim' dediğin zaman, hemen 'Oo İmparatore!' diyorlar. Bu, hem benim için hem de için bir gurur" ifadelerini kullandı.