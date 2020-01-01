Hakan Çalhanoğlu büyük hedeflere yelken açabilir

6 sezondur Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalan Milan'da, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrılabilir.

'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde. Milli yıldızın 2021 yazında bitecek olan sözleşmesi transferin önünü açıyor.

tuttomercatoweb.com'a konuşan Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic açıklamalarda bulundu.

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Son oynanan Lecce mücadelesinde 2 asistle oynayan Hakan için Stipic, "Bence önemli bir maç oynadı, üç golün de kahramanıydı. Abartmıyorum, Hakan ara süresince kendini mükemmel hazırladı. Gerçek bir profesyonel olduğunu kanıtladı. Takımı ve kendisi için hedefleri var. Şaşırmadım, yaptıkları ileride görecekerinizin sadece küçük bir kısmı" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Hakan'ın geleceği hakkındaki soruya ise menajeri, "Herkes sözleşmesinin 2021'de sona erdiğini ve her şeyin yeniden başladığını biliyor. Milan ve Hakan ile henüz konuşmadım. Saklamıyorum, Hakan'ın amacı Şampiyonlar Ligi'nde oynamak."

"Hakan Milan'da mutlu, Tek bildiğim, 10 numayı giymekten gurur duyması. Böylesine büyük bir takımda oynaması ve bu takımın güvenini hissetmesi önemli. Ancak bireysel hırslar da vardır. Ne olacağını bilmiyorum. Tabii ki hedeflerimiz var ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz."