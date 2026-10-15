Sofyan Amrabat, Ajax'ın Konferans Ligi'nde Hajduk Split'e yenilmesine çok öfkeli. Amsterdam ekibi, kötü performansı ve oyuncularının bireysel hataları nedeniyle ilk maçtan eli boş ayrıldı.

Amrabat, Ziggo Sport'a yaptığı açıklamada, "Evet, bu elbette çok can sıkıcı" dedi. "Maça iyi başladığımızı düşünmüyorum. Onlar, coşkulu taraftarlarının desteğiyle büyük bir enerjiyle önde baskı kurdu. Ardından çok net bir fırsat yakaladık ve onu gole çevirmeliydik. Son dönemde bu, bizim için tekrarlanan bir hikâyeye dönüşmeye başladı."

Amrabat, Tolu Arokodare'nin 7. dakikada kaçırdığı çok net fırsatı kastediyordu. Güçlü bir deparın ardından kaleciyle karşı karşıya kalan forvet, şut çekmekte çok geç kaldı. Amrabat, "O pozisyonu gole çevirsen bambaşka bir maç olur. Sonunda kendi top kaybın yüzünden golü yiyorsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

"İkinci yarıda kontrolü ele aldığımızı, fırsatlar yarattığımızı ve güzel bir gol attığımızı düşünüyorum. Maçın gidişatı lehimize dönmüştü ama sonra onlar sahaya havai fişek atmaya başladı. Bence bunu akıllıca yaptılar. Böylece maçın temposunu düşürdüler."

Bunun üzerine muhabir Wytse van der Goot, maç durdurulduğunda skorun zaten 2-1 olduğunu söyleyerek Amrabat'ın sözünü kesti. Van der Goot'a katılan Amrabat, "Evet, doğru. Bence başkalarını suçlamamak da gerek" dedi.

Amrabat, özellikle skoru 2-1'e getiren golde büyük bir hata yapan Jofre Torrents'i de suçlamak istemedi. "Onun için üzücü. Antrenmanlarda çok çalışıyor, çok iyi çalışıyor. Bu onun ilk maçı, dolayısıyla onu suçlamıyoruz. Takım olarak ayağa kalkıp onun hatasını telafi etmeliydik ama bunu yapamadık."

"Şu sıralar işler bizim için yolunda gitmiyor. Geçen hafta sonu PSV'nin maçına bakarsanız Heerenveen de çok net bir fırsat yakaladı... Şu anda darbeleri yiyen taraf biziz. Bize karşı olsa o pozisyonu gole çevirirlerdi; PSV'ye karşı ise gol olmadı ve PSV maçı kazandı. Belki biraz da şans meselesidir."

"Ama bu bir bahane olamaz. Daha iyi olmalıyız, işi böyle anlara bırakmamalıyız. Çok sıkı çalışmamız gerektiği açık. Şimdi pes mi edeyim?" diye tepkisini gösterdi. "Sezon daha uzun. Güvenimizi pekiştirip çok sıkı çalışmalıyız. Uyanmalıyız, çünkü henüz hiçbir şey belli değil."