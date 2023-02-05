Hadise'nin temsilsici, Mauro Icardi dedikodularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, saha içinde olduğu kadar saha dışında da gündemde kalmaya devam ediyor.

Bilindiği gibi Arjantinli yıldız, Wanda Nara ile yakın zamanda çalkantılı bir süreç geçirdikten sonra boşandı.

Son zamanlarda Icardi ile şarkıcı Hadise'nin bir yakınlaşma içerisinde olduğuna dair spekülasyonlar yapılmıştı. Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk'ten bu iddialara bir yanıt geldi.

Ne söylendi?

Habertürk'e konuşan Şentürk, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hadise Hanım, Mertens ve eşiyle Belçika'dan tanışıyor. Galatasaray maçını da Mertens'in eşiyle izledi.

"Icardi hakkında çıkan haberlerin gerçeklik payı yok Hadise Hanım bu haberleri şaşkınlıkla izliyor."

Mauro Icardi & Wanda Nara evliliği nasıl sonlandı?

Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişkisiyle sık sık gündem Arjantinli golcü, geçtiğimiz yıl eşinden boşanmıştı.

Nara, ayrılırken şu açıklamayı yapmıştı:

"Icardi ile boşanma sözleşmesini imzaladık. Mauro imzalamak istemedi, onun için çok zor oldu. Benim için de zordu. Çünkü, Mauro'yu hâlâ çok seviyorum. Ancak, işler iyi gitmiyordu. Evde ağır bir atmosfer vardı, her şey zorlaşmıştı ve bunu sona erdirmek istedim."

Mauro Icardi'yi ne bekliyor?

Son haftalarda attığı gollerle Galatasaray'ın liderliğinde büyük bir paya sahip olan Icardi, sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam evinde oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasında yine en büyük kozu olacak.

Arjantinli yıldız, bir aksilik olmadığı takdirde Trabzonspor'a karşı maça ilk 11'de başlayacak.