Milli aranın ardından kulüp takımları, bu süreçte kondisyonunu korumak için hazırlık maçları yapıyor. Galatasaray da bu takımlardan biri.
Sarı-kırmızılılar, 26 Mart Pazar günü Azerbaycan ekibi Karabağ ile başkent Bakü'de karşı karşıya gelecek.
Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma için yaklaşık 60 bin bilet satılmış durumda. Karşılaşmanın biletlerinden elde edilen gelirler, Türkiye'deki depremzedelere bağışlanacak.
Karşılaşma Haber Global'den canlı olarak ekranlara gelecek. Peki Haber Global nasıl izlenir? Frekans değerleri neler?
GOAL Türkiye, göz atıyor...
Haber global nasıl izlenir?
Haber Global'in frekans değerleri şu şekilde:
Platform Kanal
Digiturk 47. Kanal
D-Smart 42. Kanal
Tivibu 46. Kanal
Kablo TV (HD) 71. Kanal
Kablo TV (SD) 910. Kanal
TV+ 59. Kanal
Türksat 3A (HD) Frekans : 12685 MHz Symbol Rate : 27500 Fec : 2/3 Pol : H (Yatay)
Türksat 4A (SD) Frekans : 12379 MHz Symbol Rate : 27500 Fec : 3/4 Pol : V (Dikey)