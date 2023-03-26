Karabağ - Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda yayımlanacak?

Milli aranın ardından kulüp takımları, bu süreçte kondisyonunu korumak için hazırlık maçları yapıyor. Galatasaray da bu takımlardan biri.

Sarı-kırmızılılar, 26 Mart Pazar günü Azerbaycan ekibi Karabağ ile başkent Bakü'de karşı karşıya gelecek.

Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma için yaklaşık 60 bin bilet satılmış durumda. Karşılaşmanın biletlerinden elde edilen gelirler, Türkiye'deki depremzedelere bağışlanacak.

Karşılaşma Haber Global'den canlı olarak ekranlara gelecek. Peki Haber Global nasıl izlenir? Frekans değerleri neler?

GOAL Türkiye, göz atıyor...

Haber global nasıl izlenir?

Haber Global'in frekans değerleri şu şekilde:

Platform Kanal

Digiturk 47. Kanal

D-Smart 42. Kanal

Tivibu 46. Kanal

Kablo TV (HD) 71. Kanal

Kablo TV (SD) 910. Kanal

TV+ 59. Kanal

Türksat 3A (HD) Frekans : 12685 MHz Symbol Rate : 27500 Fec : 2/3 Pol : H (Yatay)

Türksat 4A (SD) Frekans : 12379 MHz Symbol Rate : 27500 Fec : 3/4 Pol : V (Dikey)