"Haaland'ın başka takıma gitmesine izin veremeyiz"

Manchester United'ın efsane oyuncularından Rio Ferdinand, Norveçli oyuncuyu eski takımının kapmasını istiyor.

İngiliz devinin eski stoperi Rio Ferdinand, Erling Haaland'ı Old Trafford'a 'kupaları geri getiren adam' olmaya çağırıyor ve Kırmızı Şeytanlar'ın, Norveçli golcüyü transfer etmek için her şeyi vermesi gerektiğini düşünüyor.

United, 2020 kış transfer döneminde genç golcüyü renklerine bağlamak istedi fakat Haaland, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'u tercih etti.

Ancak Manchester United'ın, Leeds doğumlu 20 yaşındaki yeteneğe olan ilgisi azalmadı ve Haaland'ın ismi son dönemde İngiliz kulübü ile anılıyor.

Rio Ferdinand ne söyledi?

İngiliz eski stoper, YouTube kanalında yaptığı yayında Manchester United'ın, Erling Haaland transferinde ilk sırada olması gerektiğini vurguladı:

"Haaland'ı almak için sadece gidip her şeyi vermeleri gerekiyor.

Diğer takımların oyuncularından bahsetmeyi sevmiyorum ama bu adam, bu adamın başka bir yere gitmesine izin veremeyiz.

Tek gideceği yer İngiltere, gideceği tek yer orası. Başka bir yere giderse çok şaşırırım.

Burada doğdu ve burada büyüdü. Belli ki İngiliz futbolunu seviyor, babası burada oynadı. Eminim İngiltere'ye gelip oynamak onun hayallerinden biridir.

Neden Old Trafford'da kırmızı formayı giymesin? Manchester United'a kupaları geri getiren ve başarılı dönemi geri getiren kişi olmasın?"

Erling Haaland'a olan büyük ilginin sebepleri ne?

Eski Leeds United ve Manchester City yıldızı Alf Inge Haaland'ın oğlu, son dönemdeki yükselişinin tadını çıkarıyor. Yıldız oyuncu, Avrupa'nın üst seviyesinde forma giymeden önce Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'da top koşturuyordu.

Genç futbolcu, burada sergilediği başarılı performansın ardından geçen senenin ocak ayında 20 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Haaland, Dortmund formasıyla çıktığı 47 maçta 48 kez rakip fileleri havalandırarak başka bir seviyeye geçtiğini kanıtladı.

Erling Haaland ile hangi kulüpler ilgileniyor?

Haaland'ın transferine en yakın takımlar arasında Real Madrid ve Barcelona gösteriliyor. Bununla birlikte Premier Lig'den Manchester City ve Chelsea de yıldız futbolcunun transfer olabileceği takımlar arasında yer alıyor.

PSG, Kylian Mbappe'nin olası ayrılığı durumunda Fransız yıldızın yerini Haaland ile doldurabilir. Evet, buna güçleri var. Ayrıca Dortmund'un rakibi Bayern Münih de Haaland yarışına sonradan katılabilir.

Görünen o ki bu yaz, Erling Haaland yarışı en az Avrupa Futbol Şampiyonası kadar çekişmeli geçecek.

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