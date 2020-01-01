Haaland, Ronaldo'dan ilham alıyor

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic'ten ilham aldığını söyledi.

ekiplerinden 'da oynayan 19 yaşındaki golcü yıldız Erling Haaland, ülkesinde oynadığı zamanlarda Ronaldo ve Ibrahimovic gibi isimleri örnek aldığını söyledi.

ESPN'e konuşan Haaland, "Ronaldo'nun yüzünde 'Günün adamı benim, bugün gol atacağım' ifadesini görebiliyorsunuz. Öyle de yapıyor. Bu yüzden en iyileri çok seviyorum. Başarıya öylesine açlar, günün adamı olmak için kendilerini öylesine adıyorlar ki..."

Messi ile Ronaldo arasında seçim yapamayacağını söyleyen Haaland, "2025'te Ballon d'Or ödülünü kim kazanır?" sorusuna Messi cevabını verdi.

Daha fazla takım

'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile Molde'de çalışırken çok şey öğrendiğini söyleyen Haaland şöyle devam etti:

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"16 yaşında bir çocukken Molde'ye geldiğimde Solskjaer bana daha ilk günden çok şey öğretti. O santrfordu, ben de santrforum. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ki bu benim de hayalim. Bana son vuruşlarla ve ceza sahasındaki küçük hareketlerle ilgili çok fazla şey öğretti."

Futbolu bırakmış isimler arasında kiminle beraber oynamak istediği sorulduğunda Haaland, "Frank Lampard ile oynamayı çok isterdim" dedi.

Takım arkadaşı Jadon Sancho hakkında da konuşan Haaland, "O fantastik bir futbolcu. İstatistikler yalan söylemez. Bu sezon takımımız için yaptıkları ortada. Çok daha iyi bir futbolcu olacak. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız" dedi.