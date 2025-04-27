Haaland'ın 10 yıllık sözleşmesindeki ayrılık maddesi ortaya çıktı

Fabrizio Romano, Haaland'ın Manchester City ile yaptığı yeni 10 yıllık sözleşmede serbest kalma maddesi bulunduğunu açıkladı.

Fabrizio Romano, Erling Haaland'ın Manchester City ile yaptığı yeni on yıllık sözleşmede bir serbest kalma maddesi bulunduğunu açıkladı.

Haaland, 2022 yılında Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye 51 milyon sterlin karşılığında transfer olmuştu ve o zamandan beri dünyanın en iyi forvetlerinden biri olduğunu kanıtladı.

24 yaşındaki Norveçli yıldız, City formasıyla çıktığı 138 maçta 120 gol atarak birçok rekor kırdı ve uzun süre Etihad Stadyumu'nda kalması bekleniyor.

Geçmişte adı FC Barcelona ve Real Madrid ile anılan Haaland, 2024'ün sonunda imzaladığı yeni sözleşmeyle bu spekülasyonları bir süreliğine sonlandırdı ve 2034 yılına kadar kulüpte kalmaya taahhüt etti.

Ancak Fabrizio Romano, Haaland'ın sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi olduğunu doğruladı. Romano, YouTube kanalında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Erling Haaland Manchester City ile yeni bir 10 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sözleşmede bir serbest kalma maddesi bulunuyor. İlk başta bu konuda çelişkili haberler çıkmıştı, ancak bugün bir kez daha doğrulayabilirim ki evet, Haaland'ın sözleşmesinde serbest kalma maddesi mevcut."

Romano ayrıca bu maddenin şu anda aktif olmadığını ve Haaland'ın bu yaz ya da gelecek yaz bu maddeyi kullanarak ayrılmasının mümkün olmadığını vurguladı. Haaland'ın mutluluğunun, Pep Guardiola'ya ve kulübe duyduğu güvenin bu uzun vadeli anlaşmayı imzalamasında etkili olduğunu da ekledi.

De Bruyne ayrılıyor

Romano ayrıca Kevin De Bruyne'ün geleceği hakkında da bilgi verdi. De Bruyne'ün Manchester City'den kesin olarak ayrılacağını ve serbest oyuncu olarak takımdan ayrılacağını belirtti. MLS ekibi Chicago Fire'ın De Bruyne ile sözleşme imzalamak istediğini, ancak De Bruyne'ün Avrupa'dan gelen tekliflere de açık olduğunu sözlerine ekledi.

Chelsea'nin De Bruyne'ü transfer etmek istediğine dair çıkan haberleri ise yalanladı ve şu anda böyle bir görüşmenin olmadığını belirtti.

Manchester City, Erling Haaland ve diğer yıldız oyuncularıyla geleceğe yönelik ciddi planlar yaparken, 115 Premier Lig suçlamasıyla ilgili sürecin nasıl sonuçlanacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.