Haaland'dan Messi, Ronaldo ve Mbappe'yi çıldırtacak tarihi başarı

24 yaşındaki Norveçli yıldız, Juventus karşısında kaydettiği golle kariyerinin 300. golüne ulaştı.

Erling Haaland, Manchester City'nin Juventus'u 5-2 mağlup ettiği FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında kariyerinin 300. golünü kaydederek tarihe geçti. Orlando’da oynanan G Grubu karşılaşmasında yedek kulübesinde başlayan Norveçli golcü, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu ve sadece yedi dakika içinde fileleri havalandırarak bu özel başarıya imza attı.

City'nin üçüncü golünü atan Haaland, kulüp kariyerinde Premier League dahil olmak üzere 145 maçta Manchester City formasıyla 123 gole ulaştı. Molde, RB Salzburg, Borussia Dortmund, Manchester City ve Norveç milli takımı formalarıyla çıktığı toplam 370 maçta ise 300. golüne ulaşarak bu başarıya ulaşan en hızlı oyunculardan biri oldu.

Messi, Ronaldo ve Mbappe'yi geçti

ESPN Research verilerine göre Haaland, bu istatistiğe Lionel Messi (418 maç), Kylian Mbappé (409 maç) ve Cristiano Ronaldo’dan (554 maç) çok daha kısa sürede ulaştı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, maç sonrası yaptığı açıklamada yıldız oyuncusunu şu sözlerle tebrik etti:

“Tek söyleyebileceğim şey tebrikler. 24 yaşında 300 gol atmak muazzam. Forvetleri çok takdir ediyorum. Erling’in bu kadar kısa sürede bu başarıya ulaşmasından ötürü çok mutluyum. Attığı gol ve oyuna olan etkisi çok çok iyiydi.”

Bu galibiyetle City, G Grubu’nu lider tamamlayarak 16. turda H Grubu ikincisiyle eşleşti. Real Madrid ise H Grubu’nda RB Salzburg'un önünde lider durumda ve grubun son maçlarını Perşembe günü oynayacak.