Haaland'dan kız arkadaşına 390 bin euroluk hediye

Norveçli golcü, Isabel Haugseng Johansen’e sadece müzayede ile satın alınabilen ultra nadir bir Hermès Birkin çanta hediye etti.

Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, kız arkadaşı Isabel Haugseng Johansen’e değeri yaklaşık 390 bin euroyu bulan elmas kaplı Hermès Birkin 25 Himalaya Niloticus timsah derisi çanta hediye etti. Bu ultra nadir ve prestijli çanta, yalnızca özel müzayedelerde satışa sunuluyor ve çevrim içi mağazalardan satın alınamıyor.

Isabel Johansen, Çarşamba günü Instagram hesabında bu gösterişli çantayla poz verdiği fotoğraflar paylaştı. Paylaşımlarda Johansen’in, çantayla uyumlu turuncu uzun bir elbise giydiği ve berrak deniz manzarası eşliğinde bir teknede vakit geçirdiği görüldü. Fotoğraflar arasında Haaland’ın kardeşi Astor ile birlikte olduğu kareler de yer aldı.

Bryne’den başlayan bir aşk hikayesi

Isabel ve Haaland'ın tanışıklığı çocukluk yıllarına dayanıyor. İkili, Norveç takımı Bryne'ın gençlik akademisinde futbol oynarken tanıştı. Çiftin ilişkisi, Haaland Borussia Dortmund forması giyerken başladı ve Isabel, sevgilisini sık sık ziyaret etmek için Almanya'ya gitti.

Isabel Haugseng Johansen de futbolculuk yapıyor ve sosyal medyada son zamanlarda büyük bir çıkış yakaladı. Geçtiğimiz yıl Instagram hesabını açan Isabel, 100 binden fazla takipçiye ulaştı. İlk başlarda ev yapımı tarifler paylaşan Johansen, artık Haaland ile olan özel anlarına da yer veriyor.

Roma'da moda rüzgarı

İkili, bu ayın başlarında Roma’da düzenlenen Dolce & Gabbana Alta Moda defilesine birlikte katıldı.

Haaland, markayla olan sponsorluk anlaşması kapsamında iki parçalı beyaz bir takım elbise, beyaz gömlek, mokasen ayakkabılar ve güneş gözlüğüyle dikkat çekti. Johansen ise altın tonlarında bir iç giyimle tamamlanan şeffaf sargılı elbisesiyle gecede göz kamaştırdı.

Etkinlikte, ünlü aktör Christian Bale’in de yer aldığı görüldü. Haaland’ın 2023’te Dolce & Gabbana ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının yıllık 2 milyon sterline kadar çıktığı belirtiliyor.

İbiza'dan Roma'ya uzanan tatil

Çiftin Roma seyahati, İspanya'nın gözde tatil adası İbiza’da geçirdikleri zamanın hemen ardından gerçekleşti. İbiza’da bir yat gezisinde Isabel’in annesi ve geçen Aralık ayında doğan çocuklarıyla birlikte vakit geçiren çift, çocuklarının cinsiyetini veya ismini kamuoyuyla henüz paylaşmadı. Aile, özel hayatlarını korumaya büyük özen gösteriyor.

Pep Guardiola’nın öğrencileri, ABD’de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın ardından sezona sadece bir hazırlık maçı ile başlayacak. 9 Ağustos’ta Palermo ile karşılaşacak City, ardından bir hafta sonra Premier Lig açılışında Wolverhampton’a konuk olacak.

Erling Haaland, yorucu geçen sezonun ardından kendisine ayırdığı bu tatil döneminde hem ailesiyle vakit geçiriyor hem de lüks yaşam tarzıyla gündeme gelmeye devam ediyor.