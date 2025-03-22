Haaland: 115 suçlama umrumda bile değil

Norveçli yıldız, Manchester City'nin karşılaştığı 115 kural ihlali suçlamasının kendisini endişelendirmediğini söyledi.

Manchester City’nin golcüsü Erling Haaland, kulübün Premier Lig tarafından yöneltilen 115 mali suçlamasına rağmen Etihad’daki geleceğini uzun vadeli bir sözleşmeyle garanti altına aldı. Norveçli yıldız, bu durumun kendisini endişelendirmediğini ve aksine kulüple kurduğu güçlü bağın kararında etkili olduğunu söyledi.

24 yaşındaki oyuncu, 2022 yılında Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olmuştu. Ancak o dönem bile babası Alf-Inge Haaland, oğlunun kariyerinde her Avrupa liginde oynamayı planladığını belirtmişti.

Tüm bu beklentilere rağmen Haaland, 2024 yılı başlarında City ile 2034'e kadar sürecek dokuz buçuk yıllık şaşırtıcı bir sözleşme imzalayarak İngiltere’de uzun soluklu kalacağını ilan etti.

“Beni korkutmadı”

City, Premier Lig’in rekabet kurallarını 100’den fazla kez ihlal ettiği iddiasıyla karşı karşıya ve bu ihlallerin kanıtlanması halinde kulüp küme düşme ya da ligden ihraç edilme gibi ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir.

Bu durumun sözleşme kararında etkili olup olmadığı sorulan Haaland, net bir yanıt verdi:

“9,5 yıllık bir sözleşme imzaladım. Bunu yaparken suçlamalar beni endişelendirmedi. 300 kez söyledim, kulüple konuştum, iyi hissettim ve sonunda imzayı attım. Hepsi bu.”

Zirveye değil, mücadeleye odaklı bir sezon

Bu sezon Haaland bireysel olarak yine üst düzey bir performans sergiledi. Mohamed Salah ile birlikte Altın Ayakkabı yarışında öne çıkan isimlerden biri oldu. Ancak takım olarak Manchester City, bu sezon hem Avrupa’da hem de ligde beklentilerin gerisinde kaldı.

Geçen sezonu üç kupayla tamamlayan City, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne erken veda etti ve Premier Lig’de şampiyonluk yarışında geriye düştü. Buna rağmen Haaland, süreci olgunlukla karşıladığını belirtti:

“Bazen işler yolunda gitmez. Son iki sezonda Premier Lig’i kazandık, ama bu yıl farklı. Her sezon kazanamazsınız. Şimdi hedef Şampiyonlar Ligi’nde yer almak ve FA Cup’ı kazanmak.”