Gvardiol, Guardiola'nın ayrılığının perde arkasını ve Maresca'nın gerçek yüzünü açıkladı

Manchester City, on yıllık başarı ve şampiyonlukların ardından İspanyol Pep Guardiola'nın yerini alan İtalyan teknik direktör Enzo Maresca ile birlikte yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık etti. Tüm gözler yeni teknik direktörün başarı serisini sürdürme kabiliyetine çevrilmişken, Hırvat savunmacı Josko Gvardiol açık bir destek mesajı verdi ve yeni projenin meyvelerini vermesi için zamana ihtiyaç duyduğunun farkında olmakla birlikte, Maresca'nın takımı çalıştırmak için "en doğru tercih" olduğunu vurguladı.

Manchester City savunmacısı, yeni teknik direktör Enzo Maresca'nın önümüzdeki dönemde takımı çalıştırma kabiliyetine tam güven duyduğunu ifade ederek, yönetimin onu başarıya götürecek niteliklere sahip olduğu için seçtiğini vurguladı.

İngiliz kulübü, geçen sezonun sonunda kupalar ve başarılarla dolu on yılın ardından takımdaki yolculuğunu noktalayan efsane Pep Guardiola'nın yerine bu görevi Maresca'ya vermişti.

İtalyan teknik direktör, önceki duraklarında dikkat çeken başarılar elde ettikten sonra üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu başarıların en önemlileri, Leicester City ile İngiltere Birinci Lig (Championship) şampiyonluğu ve Chelsea'yi Dünya Kulüpler Kupası'nda zafere taşımasıydı.

Maresca, Manchester City'yi ilk kez cumartesi günü Hong Kong'da oynanan ve takımın Inter Milan'a penaltı atışları sonucunda mağlup olmasıyla sonuçlanan hazırlık maçında çalıştırdı.

Gvardiol, İngiliz Yayın Kurumu "BBC"ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Seviye çok yüksek ve takıma teknik direktör olarak seçilmesinin sağlam bir nedeni var. Bence büyük bir yetkinliğe ve yeni fikirlere sahip. Oyun tarzı, benimseyeceğimiz futbol anlayışı ve taktik planlar konusunda ne ortaya koyacağımızı da göreceğiz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence en doğru tercih, ancak bu biraz zaman istiyor. Her şey bizim için yeni ve teknik direktör değişikliği kolay bir mesele değil, bu yüzden uyum sağlamak için bir süreye ihtiyacımız olacak. Bizim görevimiz ona mümkün olduğunca yardımcı olmak, talimatlarını dinlemek ve en kısa sürede uyum sağlamaya çalışmak."

Hırvat savunmacı ayrıca yeni teknik direktörüyle ilk görüşmesinin detaylarını da paylaşarak şöyle konuştu: "Onunla tanıştım ve sakatlığım, oyun tarzımız ve Pep Guardiola yönetiminde nasıl oynadığım hakkında biraz konuştuk; aramızda geçen hemen hemen her şey buydu."

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Guardiola'nın ayrılığının yaklaştığını hepimiz hissettik

Gvardiol, Pep Guardiola döneminin sonu hakkında da konuştu ve Manchester City oyuncularının, resmi açıklama yapılmadan önce bile İspanyol teknik direktörün ayrılığının yaklaştığını hissettiklerini vurguladı.

Hırvat savunmacı, geçen sezon ocak ayında sağ bacağının kemiğinde kırık yaşamasının ardından beş ay sahalardan uzak kalmış, mayıs ayında iki maçta forma giyerek geri dönmüştü.

Bu dönemde Guardiola'nın geleceği hakkında spekülasyonlar yayıldı, ardından İspanyol teknik direktör sezonun son haftasında ayrılığını duyurarak durumunu netleştirdi.

Gvardiol şunları söyledi: "Kararını bize daha erken söylemesi gerektiğini düşünenler de var, bunun tersini düşünenler de. Bence zamanlama mükemmeldi, çünkü bize erken söyleseydi belki bu bizi psikolojik olarak etkilerdi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Kararını bir noktada bize bildireceğini biliyorduk. Burada on yıl geçirdi ve biraz dinlenmeye, uzaklaşmaya ihtiyaç duyması doğaldı. Bu anın yaklaştığını hissediyorduk."

Manchester City savunmacısı sözlerini şöyle sürdürdü: "2024-2025 sezonunda kalmakla ayrılmak arasında kararsızdı, sonra devam etmeye karar verdi ve bu harikaydı çünkü bize kupalar kazanmayı denemek için fazladan bir sezon kazandırdı."

Şunları ekledi: "İki sezon önce çok zor bir dönem yaşadık ve bu dönemde üst üste 13 maçta hiç galibiyet alamadık. Maalesef ayrılığının vakti geldi, ama kim bilir? Belki formunu geri kazandığında altı ay sonra geri döner."

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Kaptanlık pazıbendini takmaya en yakın isim Ruben Dias

Gvardiol, sözleşmesinin bitiminin ardından Portekizli Bernardo Silva'nın Real Madrid'e gitmesi ve deneyimli savunmacı John Stones'un bonservissiz bir transferle Inter Milan'a geçmesinin ardından, Manchester City'nin yeni sezondaki kaptanlık meselesine de değindi.

Gvardiol, bu yaz Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'nın dört maçının tamamında forma giymiş, son 32 turunda Portekiz'e karşı elenmişti. Bu maçta Hırvatların beraberlik golü, video yardımcı hakem teknolojisi (VAR) müdahalesinin ardından son anlarda iptal edilmişti.

Manchester City'deki takım arkadaşı Ruben Dias, aynı maçta Portekiz Milli Takımı ile sahaya çıkarken, orta saha oyuncusu Rodri İspanya Milli Takımı'nı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı. Aynı zamanda Gvardiol, beş yıllık yeni bir sözleşme imzalayarak Manchester City ile devam edeceğini garantiledi.

Takımın yeni kaptanının kimliği sorulduğunda şöyle dedi: "Bunu şu an konuşmak zor, ne olacağını görmek için beklememiz gerekiyor."

Şunları ekledi: "Ruben Dias takım içindeki liderlerden biri ve önümüzdeki dönemde bu rolü daha fazla üstlenmesi, hatta birinci kaptan olması muhtemel."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Kulüpte daha uzun yıllar geçirmiş oyuncuların desteğine ihtiyaç duyacak, eğer bu sorumluluğu üstlenmek için tercih bana yönelirse buna hazır olurum."