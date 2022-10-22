Ünlü teknik direktör, PSG'nin son dönemde tartışılan ismi Kylian Mbappe'nin Karim Benzema ile oynaması gerektiğini söyledi.

Fransız futbolunun önde gelen teknik direktörlerinden Guy Roux, PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin, Karim Benzema ile oynaması halinde daha iyi bir oyuncuya dönüşeceğini söyledi. Mbappe'nin Real Madrid'den gelen teklifi reddederek, Benzema ile birlikte oynama fırsatını değerlendirememesinin daha iyi bir oyuncuya dönüşmesinin önüne geçtiğini belirten deneyimli futbol adamı, Benzema'yı da övdü.

Roux ne öyledi?

"Benzema modern futbolda işleri en kolaylaştıran oyunculardan biri. Ronaldo'nun başarısının ardında yatan temel faktör de kesinlikle ondan başkası değil. Ronaldo bugün başarılı değilse bunun sebebi artık Benzema ile oynamaması. Benzema attığı goller kadar attırıyor da. Mbappe eğer Benzema ile birlikte oynama fırsatını değerlendirebilseydi bu onu daha iyi bir oyuncu yapardı. Şu anda Neymar ve Messi ile birlikte oynuyor ancak bu oyuncuların ne yapacağını tahmin etmek kolay değil. Bir oylama yapmam gerekseydi bu üçlü arasındaki önceliğim Benzema olurdu"

PSG'nin bu sezon oynadığı üçlü savunma dizilişinden rahatsız olduğu öne sürülen ve bir pivot santrforla oynamak istediği belirtilen Mbappe, yaz aylarında kontratının bitmesine rağmen takımında kalmayı tercih etmişti. Son dönemde özellikle saha içi tavırları nedeniyle sıklıkla eleştirilen 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 15 karşılaşmada 14 gol attı.