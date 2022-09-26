Kurtar, Weghorst'un çalım yeteneğini ve tekniğini sorguluyor.

Teknik direktör ve spor yorumcusu Güvenç Kurtar, Beşiktaş'ın yıldızının tekniğini eleştirdi.

Kurtar, Wout Weghorst için 'kazma' ifadesini kullanırken, Hollandalı santrforun iki çalım dahi atamayacağını ileri sürdü.

Kurtar'ın bu sözleri sosyal medyada viral oldu.

Ne söylendi?

A Spor'da yorumculuk yapan Kurtar, Weghorst hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Weghorst var ya... Şimdi Beşiktaşlılar bana kızacak ama, tam bir kazma. Kafa toplarından başka, dönemiyor edemiyor.

"Weghorst golcü. Ona bir şey demiyorum. Ancak klas bir hareketi yok. İki tane adam geçsin köpek gibi havlarım."

Weghorst'un performansı

Burnley'den transfer edilen 30 yaşındaki santrfor, Beşiktaş ile millî maç arasına kadar yedi kez sahaya çıktı.

Weghorst, söz konusu yedi karşılaşmada üç gol atıp dört asist yaptı.