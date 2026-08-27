İngiliz yıldız Raheem Sterling, otoyolda meydana gelen bir kaza sonrası tehlikeli araç kullanma ve uyuşturucu suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ve hapis cezasıyla yargılanma tehdidi altında bulunuyor.

Manchester City, Liverpool ve Chelsea'nin eski forveti, bu yılın mayıs ayında, Hampshire'daki M3 otoyolunda sabah saat dokuz sularında 270 bin sterlin değerindeki Lamborghini marka aracıyla bariyerlere çarpmadan önce araç kullanırken görüntülenmesinin ardından gözaltına alındı.

İngiliz "Telegraph" gazetesinin haberine göre, 31 yaşındaki Sterling, gözaltına alınmasının ardından örnek vermemekle de suçlandı ve 15 Eylül'de mahkeme karşısına çıkması bekleniyor.

Hampshire ve Wight Adası Polisi sözcüsü şunları söyledi: "Raheem, M3 otoyolundaki bir kazayla ilgili suçlamalarla yüzleşmek üzere önümüzdeki ay mahkeme karşısına çıkacak."

Sözcü şöyle ekledi: "Berkshire'lı 31 yaşındaki Raheem Sterling, şu suçlarla itham edildi: tehlikeli araç kullanma, yasa dışı soluma amacıyla nitröz oksit bulundurma ve örnek vermekten kaçınma."

Bu suçlamalar, 28 Mayıs 2026 tarihinde, güneye giden M3 otoyolunda, Minley kavşağı yakınlarında, bir Lamborghini'nin karıştığı tek araçlı bir kazanın ardından geldi.

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Tehlikeli araç kullanma, mahkûmiyet halinde en fazla iki yıl hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Ayrıca gülme gazı olarak da bilinen nitröz oksitin kullanımı futbolda bir sorun haline geldi. Bu gaz, "C" sınıfı uyuşturucular arasında sınıflandırılıyor ve bulundurulması en fazla iki yıl hapis cezasıyla cezalandırılıyor; ancak çoğu zaman para cezası veya kamu hizmeti cezasıyla yetiniliyor.

Gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Sterling, Chelsea ile bağını kopardıktan sonra geçen sezonun sonunda Feyenoord ile oynadığı dönemden bu yana kulüpsüz durumda.

Forvet, 2015 yılında Liverpool'dan gelerek katıldığı Manchester City ile daha önce başarı elde etmiş, dört Premier Lig, beş Lig Kupası ve bir FA Cup şampiyonluğu kazanmıştı. Bunu takip eden 2022 yılındaki Chelsea'ye transferi ise performansındaki keskin düşüşle aynı döneme denk geldi.

İki sezon önce Arsenal'e kiralık gidişi, o dönem Manchester City'de kendisiyle çalışmış olan Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın desteğine rağmen kalıcı bir transfere dönüşmedi. Sterling, bu sezon şubat ayına kadar takımsız kaldı; ardından Hollanda Premier Lig'inde kısa süreli bir deneyim yaşadı.

Raheem, İngiltere Milli Takımı ile 82 uluslararası maça çıktı ve üç Dünya Kupası finalinde yer aldı. Ülkesinin milli takımıyla oynadığı son maç 2022 Dünya Kupası'ndaydı. 2019 yılında futbol yazarlarının seçtiği Yılın Oyuncusu ödülünü ve Profesyonel Futbolcular Birliği'nin Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı.