Guillermo Ochoa yeni sezonda yeni maceraya atılıyor

Dünya Kupası efsanesi Guillermo Ochoa, yeni sezon için Salernitana'dan ayrılık kararı aldı ve ufukta sürpriz bir takım var.

Guillermo Ochoa'dan sürpriz karar

Yeni sezonda yeni macera

San Diego FC'ye gidebilir

NE OLDU? Dünya Kupası'nın Meksikalı efsanesi Guillermo Ochoa, 2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde Salernitana'ya imza atmıştı. Ancak 38 yaşındaki kalecinin Serie A'dan ayrılık kararı aldığı söyleniyor.

BÜYÜK RESİM: Guillermo Ochoa'nın Salernitana ile sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor ancak sezon sonunda takımdan ayrılacağı söyleniyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Ochoa, Salernitana'dan ayrılığına izin veren belgelere imza attı.

DAHA FAZLASI: Meksika'da Ochoa'nın yeni kulübünün neresi olacağına dair söylentiler var. 38 yaşındaki kalecinin önceliği Avrupa olsa da Ochoa'nın 2025'te MLS'te boy gösterecek olan San Diego FC'ye imza atacağı söyleniyor.

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SIRADA NE VAR? 5 Dünya Kupası'nda forma giyen Ochoa'nın 2026 Dünya Kupası'nda da yer almak istediği söyleniyor.