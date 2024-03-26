Guillermo Ochoa yeni sezonda yeni maceraya atılıyor

- Guillermo Ochoa'dan sürpriz karar
- Yeni sezonda yeni macera
- San Diego FC'ye gidebilir
NE OLDU? Dünya Kupası'nın Meksikalı efsanesi Guillermo Ochoa, 2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde Salernitana'ya imza atmıştı. Ancak 38 yaşındaki kalecinin Serie A'dan ayrılık kararı aldığı söyleniyor.
BÜYÜK RESİM: Guillermo Ochoa'nın Salernitana ile sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor ancak sezon sonunda takımdan ayrılacağı söyleniyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Ochoa, Salernitana'dan ayrılığına izin veren belgelere imza attı.
DAHA FAZLASI: Meksika'da Ochoa'nın yeni kulübünün neresi olacağına dair söylentiler var. 38 yaşındaki kalecinin önceliği Avrupa olsa da Ochoa'nın 2025'te MLS'te boy gösterecek olan San Diego FC'ye imza atacağı söyleniyor.
SIRADA NE VAR? 5 Dünya Kupası'nda forma giyen Ochoa'nın 2026 Dünya Kupası'nda da yer almak istediği söyleniyor.