Milan bu yaz sadece sahada değil, köklü bir dönüşüme sahne oldu. Hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ve yönetim için büyük bir sınav teşkil eden bir sezon sonunun ardından, kulübün sahibi Gerry Cardinale daha doğrudan bir yaklaşım benimsemeye karar verdi.

"Foot Mercato" sitesinin haberine göre, Rossoneri'nin günlük işleyişinden uzak durması nedeniyle uzun süredir eleştirilere maruz kalan Gerry, bu kez İtalya'ya yaptığı ziyaretleri yoğunlaştırdı, toplantılar düzenledi ve spor sektöründeki çeşitli birimlerle görüşmelere dahil oldu.

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Bu yenilenen ilgiye, cesur kararlar ve kapsamlı bir yeniden yapılanma eşlik etti. Değişim, yeni teknik direktör Ruben Amorim'in gelmesiyle teknik heyeti de kapsadı; bu yaz transfer dönemi ise özellikle Gonçalo Ramos, Diego Moreira ve Mario Gila'nın transferleriyle büyük yatırımlarla yeniden başlama isteğini teyit etti.

Büyük ölçüde yetki devrine dayanan bir yönetim anlayışıyla geçen yılların ardından, Cardinale artık karar alma sürecinin merkezinde olmak ve spor projesini önceliklerinin en üst sırasına yeniden taşımak istiyor.

Bu yeni felsefe, kaçınılmaz olarak kulüp içindeki dengeleri değiştiriyor. Cardinale, başkanlığının ilk yıllarındaki, birçok yöneticinin geniş bir özerkliğe sahip olduğu ve Amerikalı sahibin Milan'ın günlük işleyişinden görece kopuk göründüğü modeli artık tekrarlamak istemiyor.

Artık görüşmeler daha kolektif hale geldi, kararların ortaklaşa alınması gerekiyor ve her birimin daha entegre bir şekilde çalışması bekleniyor. Devasa yaz transfer dönemi bu yeni yaklaşımı somutlaştırıyor; ayrıca yeni teknik direktöre, taleplerini karşılayan bir kadroyla çalışabilmesi için gerekli kaynakları hızla sağlama isteğini de ortaya koyuyor. Ancak bu dönüşüm oyuncularla ya da teknik heyetle sınırlı kalmıyor.

Yönetim kurulu ayrıca, en güçlü adaylardan biri olarak Markus Krösche'nin adının geçtiği, futbol sektörü için yeni bir başkan atamayı da değerlendiriyor; bu da Cardinale'nin spor kurumunu yeniden şekillendirme arzusunu hâlâ sürdürdüğünü kanıtlıyor.

Milan'ın sahibi, hiçbir bireyin mutlak yetkiye sahip olmadığı, tüm kararların doğrudan kendisine iletildiği bir yapı kurmak istiyor. Sessiz ama derin bir devrim bu; ve kulübün en köklü isimlerinden biri olan Milan danışmanı Zlatan İbrahimoviç'i etkileyebilir.

İsveçli, resmî olarak danışman kalmaya ve Cardinale ile yakın bir ilişki sürdürmeye devam etse de, konumu bu yeni yapıdan doğrudan etkilenebilir.

İbrahimoviç, Milan'a dönüşünden bu yana kendisini "Kırmızı Kuş" projesinde giderek merkezî bir figür olarak konumlandırdı; spor işlerinde büyük bir nüfuza sahip ve sahibe ayrıcalıklı bir erişimi bulunuyor. Çekici kişiliği, Rossoneri ile geçmişi ve Cardinale ile yakın ilişkisi, kulüp içinde son derece rahat bir konuma yerleşmesini sağladı.

Yine de İtalyan basınına göre, Amerikalı sahibin tasarladığı yeni yapı bu benzersiz konumu daraltabilir.

Sorumlulukların net bir şekilde belirlendiği gerçek bir çalışma ekibi oluşturma isteği ve spor yönetiminde geniş deneyime sahip bir futbol sektörü başkanı atama olasılığı, eski forvetin şu anda kapladığı alanı kaçınılmaz olarak daraltabilir.

Fikir, İbrahimoviç'i saf dışı bırakmayı mutlaka amaçlamıyor; zira iki adam arasındaki ilişki hâlâ güçlü. Amaç, onun rolünü köklü bir şekilde değiştirmek.

Cardinale'nin artık yetenekleri, yapıyı ve kolektifi güçlü kişiliklerin önüne koymak istediği Milano'da, İsveçli'nin etkisi birkaç ay öncesindeki gibi sarsılmaz görünmüyor.

İşte bu sezonun başında durumu özellikle ilgi çekici kılan da tam olarak bu. İbrahimoviç resmî olarak tehdit altında değil ve şu an için bir ayrılık niyeti olduğuna dair hiçbir işaret yok; ancak konumunun yeni bir gerçekle yüzleştiği açık.

Futbol sektörüne yeni bir başkan atanma olasılığı, Calvelli'nin artan nüfuzu ve Cardinale'nin günlük katılımı, İsveçli'nin spor işlerinde sahibin başlıca muhatabı olmadığı yeni bir denge yaratabilir.

Markus Krösche'nin durumu bunun açık bir örneği; nitelikleri, futbol bölümünü yeniden yapılandırma ve gerçek yönetim deneyimine dayanma yönündeki açıklanmış istekle tamamen örtüşüyor.

Almanın Milan'a büyük sorumluluklarla katılması durumunda, İbrahimoviç'in rolünün yeniden tanımlanması kaçınılmaz olacak. İsveçli şu anda Rossoneri ortamında merkezî bir konumda bulunuyor, ancak 2026'daki Cardinale Milan'ının artık tek güçlü bir adamın liderliğinde çalışmak istemediği anlaşılıyor.

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Sahip, kontrolü yeniden ele almaya, yatırımları artırmaya ve kulübü yeniden inşa etmeye karar verdi. Bu gelişme, nihayetinde Zlatan İbrahimoviç için hâlâ sarsılmaz görünen rolü yıkabilir.