Manchester City Julian Alvarez'in Atlético Madrid'e transfer olmasının ardından, Real Madrid'in yıldızı Rodrygo Goes'u kadrosuna katmayı planlıyor.

Atletico Madrid'in Julian Alvarez için sunduğu teklif Manchester City için de rekor bir satış olacak ve kulüp, Arjantinli oyuncunun yerine geçecek ismi aramaya şimdiden başladı.

Marca'nın haberine göre, Manchester City üç hedef belirledi. Crystal Palace'tan Eberechi Eze şu anda listenin başında yer alıyor, ancak hayallerindeki transfer Real Madrid'in yıldızı Rodrygo Goes.

Manchester City, Rodrygo'nun transferinin çok "zor" olacağının farkında, çünkü Real Madrid'de önemli bir yere sahip.

Arda ve Diaz hazır bekliyor

Ancak, Carlo Ancelotti'nin ekibine Kylian Mbappé'nin katılması, yaz boyunca istifade edebilecekleri bir açık olarak görülüyor. Real Madrid ile anlaşılsa bile oyuncuyla kişisel şartlar üzerinde anlaşmak en büyük engel olarak kabul ediliyor.

Real Madrid'in talep edeceği yüksek bonservis bedeli de İngiliz ekibini zorlayacak gibi görünüyor ancak Manchester City'nin sahip olduğu kaynaklar göz önüne alındığında, Rodrygo tamamen erişilmez değil.

Öte yandan, Real madrid için Rodrygo'yu satmak kötü bir fikir olmayabilir, çünkü zaten Arda Güler ve Brahim Diaz gibi potansiyeli yüksek isimlere sahipler.