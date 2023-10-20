Katalan teknik direktör taktiksel hamlelerinden etkilendiği İtalyan çalıştırıcıyı, Manchester City'nin gelecekteki çalıştırısı olarak görüyor.

Manchester City ile geçtiğimiz sezon harika bir dönem geçiren ve üç büyük kupayı da kazanan Pep Guardiola, Brighton Teknik Direktörü Roberto de Zerbi’nin kendisinden sonra Manchester City’nin başına geçebileceğini söyledi. Takımının Brighton ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basınla bir araya gelen Guardiola, De Zerbi’yi ve oynattığı futbolu övmeyi ihmal etmedi.

Hamlelerinden etkilendi

İngiliz basınından The Telegraph’ta yer alan habere göre takımının Brighton ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 sona eren karşılaşmada İtalyan teknik direktörün taktiksel hamlelerinden fazlasıyla etkilenen Guardiola, maçın ardından De Zerbi’nin gelecekteki Manchester City teknik direktörü olması gerektiğini söyledi ve City’nin geleceğine de yön vermiş oldu.

Futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen ve hem Barcelona’da hem Bayern Münih’te hem de Manchester City’de döneminin en güçlü takımlarından bazılarını yaratan Guardiola’nın, Brighton’un geriden oyun kurma tarzını çok beğendiği biliniyor. Her fırsatta De Zerbi’yi öven Guardiola, daha önce yaptığı açıklamada Brighton’un oyunundan öğrenmeye çalıştığı şeyler olduğunu ifade etmişti.