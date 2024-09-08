Pep Guardiola, Crystal Palace savunmacısı Marc Guehi'yi kadrosuna katmak için Manchester City yönetimine talepte bulundu.

Premier Lig'de son yıllara adeta ambargo koyan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Crystal Palace savunmacısı Marc Guehi'nin Manchester City'ye transferi için talepte bulundu.

İspanyol basınındaki haberlere göre, Guardiola, Guehi’nin transferinin takımın İngiltere’deki üstünlüğünü pekiştirmek için önemli olduğunu düşünüyor.

Manchester City, yaz transfer döneminde yalnızca iki oyuncu transfer etti: Savinho Troyes'dan kadroya katıldı, İlkay Gündoğan ise Barcelona'dan geri döndü. Ancak, Julian Alvarez, Joao Cancelo, Taylor Harwood-Bellis, Sergio Gomez ve Tommy Doyle’un satışlarından yaklaşık 100 milyon euro gelir elde eden City, önümüzdeki transfer dönemlerinde kadroyu güçlendirmek için bolca finansal alan yarattı.

Guardiola’nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve Manchester City yönetimi, Katalan teknik adama Noel’e kadar kontratını yenileyip yenilemeyeceğine karar vermesi için süre tanıdı.

Fiyatı 70 milyon euro

Guardiola, İngiltere’nin Euro 2024 kadrosunda Harry Maguire’ın yokluğunda parlayan Marc Guehi'yi kadrosuna katmak istiyor. Crystal Palace, Guehi'yi 70 milyon euro gibi bir ücretle satmaya sıcak bakıyor.

Newcastle United, yaz transfer döneminde Guehi için teklifler sunmuş ancak Crystal Palace bu teklifleri reddetmişti. Ancak Guehi'nin sözleşmesinin bitmesine iki yıl kala, Crystal Palace’ın önümüzdeki yaz onu daha düşük bir fiyata satmak zorunda kalabileceği öne sürülüyor.

Guardiola, Ruben Dias ve John Stones'a rekabet getirmek amacıyla genç savunmacıyı transfer etmeyi hedefliyor ve bu transferin City'nin Premier Lig'deki hakimiyetini güçlendireceğini düşünüyor.