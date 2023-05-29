Premier Lig’e son üç sezondur ambargo koyan Manchester City, Neymar’ın durumunu yakından takip ediyor.

Premier Lig’de sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve gözünü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna diken Manchester City’de teknik direktör Pep Guardiola, gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları çerçevesinde Neymar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L’Equipe’te yer alan habere göre Guardiola Neymar’ın ruh halini ve hedeflerini öğrenmek için Brezilyalı yıldızla temas kurdu.

Sakatlık geçmişi düşündürüyor

Şampiyonlar Ligi’ne beklenenden erken veda eden PSG’de taraftarların protestolarından bunalan ve Kylian Mbappe’nin imzaladığı son kontratla beraber Fransız oyuncuya tanınan ayrıcalıklardan rahatsız olan Neymar’ın takımdan ayrılmanın eşiğine geldiği iddia edilen bir dönemde gerçekleştirilen bu görüşme, Neymar’ın kariyerine Premier Lig’de devam edebileceği söylentilerini bir kez daha alevlendirdi.

Tüm bunlara rağmen son dönemde önemli sakatlık problemleriyle mücadele eden 31 yaşındaki oyuncunun fiziksel durumunun Premier Lig’e uygunluğu şüphe uyandırırken, Neymar’ın İngiltere’ye transferi şimdilik zor görünüyor. Ada’ya transferi düşük bir ihtimal olsa da PSG’den ayrılma olasılığı yüksek görünen Neymar’ın gelecek sezon giyeceği forma şimdiden merakla bekleniyor.