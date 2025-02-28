Guardiola, LaLiga'nın Manchester City şikayeti hakkında konuşmayı reddetti

LaLiga Başkanı Javier Tebas’ın Manchester City’yi Avrupa Komisyonu’na şikayet etmesinin yankıları sürüyor.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, LaLiga Başkanı Javier Tebas’ın, kulübü finansal usulsüzlüklerle suçlayarak Avrupa Komisyonu’na şikayet ettiğini açıklamasının ardından sessizliğini korudu.

Tebas, Financial Times Business of Football Summit etkinliğinde, Manchester City’nin finansal düzenlemeleri ihlal ettiğini iddia etti. Tebas, City’yi “Enron tarzı bir mali skandal” yaratmakla suçladı ve kulübün farklı şirketler aracılığıyla maliyetlerini düşük gösterdiğini öne sürdü.

Guardiola’ya, Cumartesi günü Plymouth ile oynanacak FA Cup maçı öncesinde bu şikayetle ilgili sorular yöneltildi. Ancak İspanyol teknik adam, Tebas hakkında konuşmayı reddetti.

Guardiola, sorulara sadece ‘Sıradaki’ diyerek yanıt verdi.

Üç kez tekrarladığı bu yanıtın ardından Guardiola, yalnızca kulübün UEFA ve Premier Lig tarafından yürütülen yasal süreçlerle ilgili olarak konuşabileceğini belirtti.

“Geçmişte UEFA ile oldu ve şimdi birkaç hafta içinde Premier Lig’de olacak. Bekleyeceğiz ve sonra konuşacağız.”

LaLiga, City’yi Avrupa Komisyonu’na şikayet etti

Tebas, LaLiga’nın 2023 yılında Manchester City hakkında Avrupa Komisyonu’na şikayette bulunduğunu açıkladı.

“Manchester City’nin mali mekanizmaları, AB iç pazarında ciddi bir bozulmaya yol açıyor. Bu yüzden Avrupa Komisyonu’na başvurduk.”

Bir Avrupa Komisyonu sözcüsü, Mail Sport’a yapılan başvurunun alındığını doğruladı ancak sürecin devam ettiğini ve henüz bir karar verilmediğini belirtti.

Manchester City cephesi ise Tebas’ın iddialarını reddetti ve kulübün kamuya açık mali kayıtlarının tüm işlemleri doğruladığını savundu.

Manchester City için olası yaptırımlar

Tebas, Manchester City’nin finansal durumunu ABD’nin ünlü Enron skandalına benzeterek şu ifadeleri kullandı:

“City Football Group’a ait olmayan başka şirketler aracılığıyla bazı mali yükümlülüklerini gizliyorlar.”

Ayrıca PSG’yi de Avrupa Komisyonu’na şikayet ettiklerini söyleyen Tebas, Newcastle United için henüz yeterli veri olmadığını ifade etti.

Şu an devam eden soruşturma sonucunda Manchester City’nin Avrupa’daki ticari faaliyetlerine yaptırım uygulanabileceği belirtiliyor. AB kurallarına göre, piyasayı bozan şirketler, haksız yere elde ettikleri fonları iade etmek zorunda kalabiliyor.

City hakkındaki soruşturma sürerken, kulüp cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.