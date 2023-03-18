Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola takımının FA Cup çeyrek finalinde Burnley’i 6-0 yendiği mücadelenin ardından bir hat-trick daha yapan Erling Haaland’a ilişkin açıklamalarda bulundu. Haaland’ın futbol kamuoyunu üst düzey performansına alıştırdığına dikkat çeken Guardiola, bunun bir soruna dönüşebileceğini söyledi.
Guardiola ne söyledi?
“Haaland’ın gelecekteki en büyük sorunu insanların her maç ondan üç veya dört gol atmasını beklemek olacak ve her zaman bu kadar gol atamayacak.
Haaland onu tanıdığım kadarıyla kendisi hakkındaki yorumları pek umursamıyor ve her zaman pozitif kalmayı başarıyor.
Durumundan asla şikayet etmiyor ve her zaman yaşama sevinciyle dolu, iyimser biri olması performansı yükseltiyor”
Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Dortmund’dan transfer edilen Norveçli oyuncu takımıyla çıktığı 37 karşılaşmaya 42 gol sığdırdı.
Premier Lig’in gol krallığı yarışında zirvede yer alan Haaland, hafta için oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasında Leipzig filelerini beş kez havalandırmış ve Devler Ligi tarihinde bir maçta beş gol atan üçüncü oyuncu olmuştu.