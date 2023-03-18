Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola takımının FA Cup çeyrek finalinde Burnley’i 6-0 yendiği mücadelenin ardından bir hat-trick daha yapan Erling Haaland’a ilişkin açıklamalarda bulundu. Haaland’ın futbol kamuoyunu üst düzey performansına alıştırdığına dikkat çeken Guardiola, bunun bir soruna dönüşebileceğini söyledi.

“Haaland’ın gelecekteki en büyük sorunu insanların her maç ondan üç veya dört gol atmasını beklemek olacak ve her zaman bu kadar gol atamayacak.

Haaland onu tanıdığım kadarıyla kendisi hakkındaki yorumları pek umursamıyor ve her zaman pozitif kalmayı başarıyor.

Durumundan asla şikayet etmiyor ve her zaman yaşama sevinciyle dolu, iyimser biri olması performansı yükseltiyor”