Guardiola: Haaland şu ana dek 15 gol atabilirdi

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Erling Haaland’ın bulduğu fırsatları değerlendirmesi halinde bu sezon çoktan 15 gol atmış olabileceğini söyledi. Kaçan gollere takılıp kalmanın anlamsız olduğunu ifade eden Katalan teknik adam, geçtiğimiz hafta West Ham karşısında galibiyeti getiren golü atmadan önce çok sayıda gol fırsatını değerlendirememişti.

Haaland’ın içerisinde bulunduğumuz sezonda önemli gol fırsatlarını gole dönüştürme yüzdesi yüzde 29 olurken, bu oranın geçen sezon aynı dönemde yüzde 60 olması dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı. Son iki maçta dokuz önemli gol pozisyonunu sonuçlandıramayan Haaland’ın bu performansı, teknik direktör Guardiola tarafından masaya yatırıldı.

“İnanılmaz şanslar yakaladı ve şu ana dek 14-15 gol atabilirdi.

Bu durum iyi oynadığımızı gösteriyor. Her zaman Erling'in yakaladığı şans sayısına bakarak takımın iyi oynayıp oynamadığını anlarım.

Pozisyonlara dahil olmadığında, sürecimizde ve dinamiğimizde yanlış giden bir şeyler var demektir. Benim tavsiyem Erling'i çok fazla eleştirmeyin. Stoperleri, defansın ortasındaki oyuncuyu ya da teknik direktörü eleştirin ama asla gol atan forveti eleştirmeyin çünkü o gol atacak ve siz de ondan özür dilemek zorunda kalacaksınız.

Her hafta çok daha iyi oluyor. O önemli ve uzun bir figür, bu yüzden sezon öncesi olmadan ritmi yakalamak her zaman daha zordur çünkü Japonya ve Güney Kore'ye gittik. Antrenman yapmak için fazla zamanımız yoktu.

Bu bir zaman meselesi. En önemli şey sakatlanmaması. Maalesef bazılarının başına bu geldi”