Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bu sezon attığı gollerle takımını zirveye taşıyan yıldız oyuncu Erling Haaland’ın zihniyetinin eski öğrencisi Lionel Messi ile büyük benzerlikler taşıdığını söyledi.

Bu benzerliğe rağmen bu tarz karşılaştırmaların Haaland’a fayda getirmeyeceğini ifade eden Katalan futbol adamı, Messi’nin kimseyle kıyaslanamayacağını belirtti.

“Goller ve zihniyetleri açısından birbirlerine benzedikleri doğru ancak kimse Messi ile karşılaştırılamaz. Haaland neredeyse her maçta bir gol atıyor ve gerçekten harika bir golcü ama Messi saha görüşü, top sürme yeteneği, pas kalitesi, rekabet gücü ve başka birçok açıdan gördüğüm en eksiksiz oyuncu.

Umarım Erling de Leo’ya yaklaşabilir ve bu bizim için harika olur.

Erling’in yaptıklarına baktığınızda kariyerinin çok kolay olmayacağını görürsünüz çünkü birkaç maç gol atamadığında insanlar kötü olduğunu düşünecek.

Bence daha iyi bir oyuncuya dönüşme arzusuna sahip. Bu arzusunu koruduğu sürece daha iyi olabilir. Her zaman çok rekabetçi ve pozitif. K

endine inanılmaz bir güven duyuyor ve bu güven kibir değil. İlk sezonunda şimdiden 50 gole ulaştı ve çok büyük bir iş başardı”