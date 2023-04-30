Katalan teknik direktör 50 gole ulaşan Norveçli yıldızı övmeyi ihmal etmedi.

Fulham deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrılan Manchester City’nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, bu maçta attığı golle takımdaki ilk sezonunda 50 gole ulaşırken, 1931’den bu yana İngiliz futbolunda bir sezonda 50 gole ulaşan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

City’nin Katalan teknik direktörü Pep Guardiola ise bu istatistiği öğrendiği anda şaşkınlığını gizlemedi.

Guardiola ne söyledi?

Maçın ardından yaptığı açıklamada 1931’in oldukça eski bir tarih olduğuna dikkat çeken Guardiola, “Uzun bir zaman dilimi söz konusu. Winston Churchill başbakan olmadan önce yaşanmış bir başarıdan bahsediyoruz. Erling’i bu başarısından ötürü tebrik ediyorum. Hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacak çok sayıda gol atmaya devam edeceğine eminim” dedi.

Sezon başından bu yana altı kez hat-trick yapan Haaland, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Dortmund’dan transfer edilmişti. Premier Lig’deki gol krallığı yarışında açık ara zirvede yer alan Haaland, kariyerinde ilk defa bir sezonda 50 gole ulaştı.

22 yaşındaki oyuncu daha önceki en golcü sezonunu 2019-2020 sezonunda yaşamıştı. Söz konusu sezonda Salzburg ve Dortmund formaları giyen Haaland, sezonu 43 golle tamamlamıştı.