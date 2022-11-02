Manchester City'nin teknik direktörü beklentilerin aksine Dünya Kupası'nda Katar'da olmayacağını söyledi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımının Sevilla ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada Dünya Kupası için Katar'a gitmeyeceğini söyledi.

Organizasyonu evinden takip edeceğini belirten Guardiola, turnuva için verilecek ara sırasında birkaç gün izin yapacağını ve ardından takımına odaklanacağını belirtti.

Kırmızı şarapla izleyecek

Hazırlık kampını Abu Dabi'de yapacaklarını aktaran Guardiola, burada oynayacakları bir hazırlık maçının ardından yeniden Manchester'a döneceklerini ve Dünya Kupası'nı evinde kırmızı şarap içerek takip edeceğini söyledi.

Sakatlıkları süren Kalvin Phillips ve Kyle Walker'ın durumlarını da masaya yatıran Guardiola her iki ismin de henüz iyileşmediğini söyledi.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate'in iki oyuncuyla da düzenli bir şekilde görüştüğünü belirten Guardiola, Dünya Kupası'nın sadece dört yılda bir oynandığını hatırlattı ve iki oyuncunun da fedakarlık yaparak bile olsa bu organizasyonda yer alabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını düşündüğünü ifade etti.