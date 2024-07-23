Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, İngiltere milli takımı teknik direktörlüğü ile ilgili soruya yanıt verdi.

Gareth Southgate'in Euro 2024 finalinde İspanya'ya karşı alınan yenilginin ardından istifası sonrasında, teknik direktör arayışlarına başlayan İngiltere'de gündeme gelen son isim Pep Guardiola oldu. Futbol Federasyonu (FA), Eddie Howe, Graham Potter ve U21'nin başındaki Lee Carsley gibi güçlü adaylardan oluşan çeşitli bir havuza sahip.

FA, yabancı bir teknik direktör getirme olasılığını da değerlendiriyor ve Mauricio Pochettino ile Jürgen Klopp gibi isimler de listede. Guardiola'nın kulüp düzeyindeki başarıları ve Manchester City ile sözleşmesinin son yılına girmiş olması nedeniyle, öncelikli aday olarak değerlendirildiği biliniyor.

Guardiola ne dedi?

Guardiola, İngiltere milli takımı teknik direktörlüğü olasılığı hakkında sorulduğunda, şu anki odak noktasının hala City olduğunu vurguladı.

“Bu yaklaşan sezon için gerçekten heyecanlıyım. Burada çok mutluyum. Her sezon kesinlikle bir molaya ihtiyacım var, ama sonrasında pillerimi şarj ediyorum ve her zamanki gibi aynı enerjiye sahibim. Rekabetin geldiğini biliyorum ve tamamen buna odaklandım.”

Federasyon bekleyebilir

FA'nın, Guardiola'nın City ile olan sözleşmesi sona erene kadar beklemeye istekli olabileceği yönünde haberler var. Bu plan, İngiltere U21 teknik direktörü Lee Carsley'nin geçici teknik direktör olarak devreye girmesini ve takımı Uluslar Ligi maçları ve Mart ayında başlayacak olan 2026 Dünya Kupası eleme maçlarında yönetmesini içerebilir.

Sırada ne var?

Guardiola, kariyerinde bir noktada bir milli takımı yönetme arzusunu daha önce ifade etmişti ve büyük bir uluslararası turnuva olan Dünya Kupası'nda saha kenarında olmayı istediğini belirtmişti. 2026'da gerçekleşecek olan bu global gösteriyle birlikte, İngiltere Milli Takımı onun Dünya Kupası hayallerini gerçekleştirebileceği mükemmel bir takım olabilir.