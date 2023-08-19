Guardiola, Chelsea'nin transferlerini hedef aldı: "Ben yapsam beni yaşatmazlardı!"

Pep Guardiola, Chelsea'nin yaptığı transfer harcamalarını kendisi yapsaydı eleştirmenlerin onu yaşatmayacağını söyledi.

Chelsea yaklaşık 1 milyar sterlin harcadı

Guardiola, City aynısını yapsaydı eleştirmenlerin hedefi olacağını söylüyor

Doğru transferler yaptıklarını düşünüyor

NE OLDU? Chelsea, Todd Boehly'nin Mayıs 2022'de takımı devralmasından bu yana transferde 1 milyar sterlin'i aşkın para harcadı.

NE SÖYLENDİ? Guardiola, Chelsea'nin transfer politikası hakkında şunları söyledi: "Chelsea'nin son iki transfer döneminde yaptığı harcamayı yapsaydık burada oturuyor olmazdım, eleştirmenler beni öldürürdü. Tahmin edemeyeceğiniz kadar baskı altında olurduk. Transferler için adil miktarlar ödemeliyiz. Maguire'ı istedik ama onu almadık çünkü o kadar fazla ödemek istemedik, Cucurella ve Alexis Sanchez'i istedik ama para dökmek istemedik. Hiç oyuncu bulamazsak akademimiz var. Oyuncu konusunda çaresiz değiliz. Chelsea'yi kesinlikle eleştirmiyorum. Ama biz yapsaydık dünyanın her yerinde bizi öldürürlerdi. İnsanların bakış açılarını değiştirmeleri gerekiyor. Herkes çok harcama yapıyor. Sadece City değil!"

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SIRADA NE VAR? Manchester City, 19 Ağustos Cumartesi akşamı Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Chelsea ise bir gün sonra West Ham United ile oynayacak.