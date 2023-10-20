Guardiola: Barcelona hüküm verilene kadar masum!

Barcelona’nın eski teknik direktörü Pep Guardiola, Katalan ekibinde yaşadıkları başarıların Negreira davasıyla alakası olmadığını söyledi.

Manchester City’nin Barcelona efsanesi teknik direktörü Pep Guardiola, Barcelona’nın rüşvet iddiasıyla karşı karşıya kaldığı Negreira davasına değindi. Katalan ekibinin suçu kanıtlanana kadar masum olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Guardiola, Barcelona’da görev yaptığı dönemde elde edilen başarıların hakemlerle hiçbir ilgisinin olmadığını ifade etti.

Ne olmuştu?

Guardiola, kulübün eski hakem şefi Jose Maria Enriquez Negreira'ya ödeme yaptığının iddia edildiği 2008-2012 yılları arasında Barcelona'nın teknik direktörlüğünü yapıyordu. Görev yaptığı dört yıl boyunca Barca'yı üst üste üç La Liga şampiyonluğuna ve iki Şampiyonlar Ligi zaferine taşıyan Guardiola, bir yıllık aranın ardından Alman devi Bayern Münih’in başına geçmişti.

Barcelona’nın kendi döneminde harika bir futbol sergilediğini belirten Guardiola, “Bir hüküm verildiğinde size fikrimi söyleyeceğim ama Barcelona ve Joan Laporta aksi kanıtlanana kadar masum. O takımın çıktığı seviye ve oynadığı futbol inanılmazdı” dedi.

2003-2010 yılları arasında başkanlık yapan ve 2021'de görevine geri dönen Laporta, Barcelona’nın hakemler hakkında özel hayatlarını içeren raporlar elde ettiği iddiasıyla suçlanmıştı.