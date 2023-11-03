Guardiola: Ballon d’Or Haaland’ın moralini bozmadı

Lionel Messi’nin gelişiminde büyük pay sahibi olan Pep Guardiola, Arjantinli yıldızın Ballon d’Or yarışında Erling Haaland’ı geçmesini masaya yatırdı.

Manchester City’nin dünyaca ünlü çalıştırıcısı Pep Guardiola, Lionel Messi’nin Ballon d’Or yarışında golcü oyuncusu Erling Haaland’ı geride bırakmasını değerlendirdi. Haaland’ın ikinci sırada kaldığı ödül töreni hakkında konuşan Guardiola, Haaland’ın en iyilerden biri olduğunu ve bu sonuç nedeniyle moralini bozmaması gerektiğini ifade etti.

Guardiola ne söyledi?

“Messi ve Kylian Mbappe ile yarıştığı için mutlu olmalı. Manchester City adına güzel bir geceydi ve Messi’yi tebrik etmek istiyorum. Haaland’ın orada bulunması kulüp için önemliydi çünkü Manchester City’nin bu konuda fazla deneyimi yok. Önünde uzun bir kariyeri var. Haaland bunu bir meydan okuma olarak görmeli ve takıma yardım etmeyi sürdürerek, gelecek yıl da burada olmayı hedeflemeli. Törenden döndüğünde morali oldukça yerindeydi”

Manchester City’deki ilk sezonunda 53 maçta 52 gol atan ve takımının Şampiyonlar Ligi ile Premier Lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere üç büyük kupa kazanmasında başrolü oynayan Haaland, Messi’nin kazandığı ödül törenini ikinci sırada tamamlamıştı. Birçok futbol otoritesi ise ödülü Norveçli yıldızın hak ettiği görüşünü savunmuştu.