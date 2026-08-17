Barcelona kulübü, mevcut transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için birinci hedefi olarak gördüğü Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez'i kadrosuna katma planına bağlı kalıyor; ancak Katalan kulübünün yönetimi, transferin başarısız olma ihtimaline karşı alternatif seçenekler de elinde tutuyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, sportif direktör Deco ve teknik direktör Hansi Flick'le temsil edilen Barcelona, Alvarez'i kadrosuna katma konusunda hâlâ güçlü bir şekilde iddiasını sürdürüyor; zira hem oyuncu hem de kulüp transferin bu yaz tamamlanabileceğine inanıyor, özellikle de Arjantinli forvetin Atletico'dan ayrılıp Barcelona'ya gitmek istemesi nedeniyle.

Alvarez, Atletico Madrid'den ayrılma isteğini Dünya Kupası sırasında açıkça dile getirmiş, ardından geçtiğimiz çarşamba günü kulüp tesislerine döndükten sonra bu tutumunu bizzat teknik direktör Diego Simeone'ye iletmiş ve Arjantinli teknik adamı son derece karmaşık bir durumla karşı karşıya bırakmıştı.

Alvarez'in geleceğini çevreleyen belirsizlik, diğer millî oyuncularla birlikte takım antrenmanlarına katılmasının ardından Olympique Marsilya karşılaşmasında Atletico Madrid kadrosunda yer almamasıyla daha da arttı.

Şimdi tüm gözler, Simeone'nin Arjantinli forveti takım kadrosuna geri döndürüp döndürmeyeceğini görmek için, Atletico'nun ligdeki ilk maçının Malaga'ya karşı oynanacağı 19 Ağustos'a çevrildi.

Oyuncunun geleceğini çevreleyen endişe durumuna rağmen, Atletico Madrid'in aleni tutumu hâlâ net: "Julian Alvarez satılık değil."

Ancak forvetin ayrılma konusundaki ısrarı, Simeone'yi iki yıl önce aynı oyuncuyla Pep Guardiola'nın karşılaştığı bir ikilemin önüne koyuyor.

Ağustos 2024'te Manchester City, oyuncunun yeni bir takımda daha büyük bir rol ve daha fazla etki arayışıyla ayrılmak istemesinin ardından, Alvarez'in yaklaşık 75 milyon avro karşılığında Atletico Madrid'e gitmesine onay vermiş, bu rakam bonuslarla birlikte 95 milyona kadar çıkabilecekti.

O dönemde Guardiola, oyuncusunun isteğini net bir şekilde ele almış ve mutsuz hisseden ya da daha fazla süre almak isteyen bir oyuncunun bir çıkış yolu araması gerektiğini vurgulamış, düzenli olarak forma giymeyen oyuncuların duygularını yönetmenin bir teknik direktörün en zor görevlerinden biri olduğunun altını çizmişti.

Şimdi ise Simeone kendini neredeyse aynı durumun içinde buluyor; mevcut verilere göre mesele, Alvarez'in aldığı dakika sayısıyla ilgili değil, oyuncunun fırsatı nadir olabilecek yeni bir deneyim yaşama isteğiyle ilgili ve önündeki birinci seçenek Barcelona'ya transfer olmak.

Atletico Madrid'in içinde kendini dayatan soru ise şu: Simeone, Alvarez'in isteğini iki yıl önce Guardiola'nın izlediği yöntemle mi ele alacak, yoksa ayrılma isteğine rağmen forvetine sıkı sıkı bağlı mı kalacak?