Graeme Sounnes: "De Bruyne, sözlerini kendisine saklasın!"

Belçika Millî Takımı yıldızı Kevin de Bruyne'nin sözleri tartışılmaya devam ediliyor.

Belçika Millî Takımı, 2022 Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elendi ve altın jenerasyon muhtemelen tarihe karışacak.

Büyük beklentiler olan ülke, turnuvada kaos dolu günler geçirdi. Bu kaotik sürecin başlamasına sebep olan kişi ise Kevin de Bruyne'ydi.

Manchester City'nin yıldızı turnuvadan kısa bir süre önce, "Dünya Kupası'nda şansımız yok. Çok yaşlı bir takımız" demişti.

Ardından stoper Vertonghen ise, "Belki de hücum oyuncularımız yaşlı olduğu için kötü hücum ediyoruz" deyip De Bruyne'ye yanıt vermişti.

Çok tartışılan bu sürece Graeme Sounnes da dahil oldu ve İskoç menajer, City'nin yıldızını eleştirdi.

Ne söylendi?

Sounnes, ITV'deki programda De Bruyne'yi şu sözlerle yerdi:

"Tamamen gereksiz bir çıkıştı. Böyle konuşarak hiçbir şey kazanamazsınız. Eğer düşünceleri buysa, onları kendisine saklasın."

Belçika'nın 2022 Dünya Kupası serüveni

Turnuvaya büyük umutlarla başlayan Belçika, F Grubu'ndaki ilk maçta Kanada'yı zorlanarak 1-0 mağlup etti.

İkinci karşılaşmada Fas'a 2-0 kaybederek büyük bir sürpriz yaşayan Roberto Martinez'in öğrencileri, son maçta da Hırvatistan ile 0-0 berabere kalarak turnuvadan elendi.

Roberto Martinez ise son karşılaşmanın ardından istifa etti.