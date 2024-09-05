Graeme Souness, Premier Lig yıldızlarının Real Madrid'e gideceğine inanıyor

Graeme Souness, Trent Alexander-Arnold ve Virgil van Dijk'in gelecek sezon Real Madrid'e transfer olabileceğini düşünüyor.

Liverpool'un bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran eski orta saha oyuncusu Graeme Souness, Trent Alexander-Arnold ve Virgil van Dijk'in önümüzdeki sezon Real Madrid'e transfer olabileceğini iddia etti.

Alexander-Arnold’un Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyor. İngiliz savunmacının sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor ve Souness, oyuncunun şimdiden kulübe ayrılacağını bildirmiş olabileceğini söyledi. William Hill'in yeni podcast'i Three Up Front’a konuşan Souness, 25 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon Real Madrid forması giymesini beklediğini söyledi.

Souness, “Trent Alexander-Arnold, oyun tarzı açısından Real Madrid’e tam uyum sağlayacak bir oyuncu. Müthiş bir pas yeteneğine sahip ve ayrıca Jude Bellingham ile de iyi arkadaş. Madrid’e gidebilir ve bu mesaj Liverpool’a şimdiden iletilmiş olabilir” dedi.

Bedelsiz ayrılabilir

Alexander-Arnold'un Manchester United maçında oyundan alınmasının ardında, oyuncunun ayrılma kararını kulübe bildirmiş olabileceği spekülasyonları yer alıyor. Souness, oyuncunun sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacağını ve Liverpool’un onu sezon boyunca motive etmeye çalışacağını da ekledi.

Souness ayrıca, Virgil van Dijk’in de Real Madrid'e gidebileceğini öne sürdü. Hollandalı savunmacının da önümüzdeki yaz serbest kalabileceğini belirten Souness, "Van Dijk'i de Madrid’de görebiliriz. Madrid, Liverpool'dan ayrılmak isteyen bir oyuncu için gidilebilecek en iyi yer" ifadelerini kullandı.

Souness, Antonio Rüdiger ile kıyasladığında Van Dijk’in daha iyi bir futbolcu, daha iyi bir atlet ve hava toplarında daha başarılı olduğunu belirtti.