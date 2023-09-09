Göztepe’nin eski başkanından kiracısına büyük piyango

Fırat Yiğit, Bebek’te bulunan evinde 60 bin liraya oturan kiracısına, evden çıkması için 2 milyon lira teklif etti.

TFF 1. Lig takımlarından Göztepe’nin eski başkanı Fırat Yiğit, İstanbul’un Bebek semtindeki evinde oturan kiracısını 2 milyon lira ödeme yaparak evden çıkardı. Aylık 60 bin lira kira ödeyen kiracasına yüklü bir ödeme yapan Yiğit’in evini bir başkasına ayda 400 bin liraya kiralayacağı öğrenildi.

Halk TV'nin haberine göre kiracı tekstilci Murat Sönmez, Yiğit’ten gelen bu teklifi kabul ederken önemli bir gelir elde etti.

Türkiye'nin en genç başkanıydı

Türkiye’nin en genç başkanı olma unvanı ile 2005-2006 yıllarında Göztepe Spor Kulübü başkanlığını yürüten Fırat Yiğit, geçen yıl Göztepe’yi satın almak istese de bu girişim başarılı olmamıştı. Yiğit, 2008 yılında da satın alma girişimde bulunmuş fakat sonuçlanmamıştı. Dünyaca ünlü futbolcular Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo ile yakınlığı bilinen Yiğit spor camiasının önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

Öte yandan denize sıfır olan bir apartmanın ikinci katında bulunan dairenin güncel piyasa değerinin 7 milyon dolar olduğu öğrenilirken, Yiğit’in daireyi satmayı düşünmediği ancak yeniden kiralama yoluna gideceği ifade edildi.