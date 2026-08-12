Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez, çarşamba günü Madrid ekibinin antrenmanı öncesinde, vatandaşı ve teknik direktörü Diego Simeone ile Atleti'den ayrılma isteğini açıklamak üzere görüştü.

Birçok basın raporu, Alvarez'in mevcut yaz transfer döneminde Barcelona'ya transfer olmak için güçlü baskı yaptığına işaret ederken, Atletico Madrid oyuncunun hizmetlerine tutunmaya devam ediyor.

Alvarez, Arjantin Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında hayalini gerçekleştirmek için Atletico Madrid'den ayrılma isteğini dile getirmiş, bu durum Atletico Madrid yöneticilerinin öfkesini alevlendirmiş ve onların oyuncunun ayrılmaması konusunda ısrar etmelerine yol açmıştı.

Simeone, geçtiğimiz cumartesi günü Manchester City ile oynanan hazırlık maçı öncesinde tutumunu şu sözlerle net bir şekilde ortaya koymuştu: "Durum tamamen açık, kulüp bir karar aldı ve bunu Miguel Angel (Gil Marin, kulübün icra kurulu başkanı) yeterince açıkladı. Julian'dan çok memnunuz ve sportif açıdan onun gelişmeye ve ilerlemeye devam etmesine yardımcı olacağız; son iki yılda bize kattığı ve gerçekten çok fazla olan katkının karşılığını vereceğiz."

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Simeone ve Julian antrenman sahasına çok erken saatte geldi ve teknik direktör henüz görmediği oyuncuları, aralarında Alvarez, Baena ve Llorente'nin de bulunduğu isimleri karşıladı; bu, tatiller sonrasında alışılmış bir durum.

O anda Alvarez ile Simeone arasında bir görüşme gerçekleşti; forvet, gelecek sezon kendisine güvenen teknik direktöre durumu anlattı.

Katalan gazetesinin kaynaklarına göre görüşme dostane geçti; ancak Arjantinli teknik direktör kararın kulübe ait olduğunda ve teknik direktör sıfatıyla yalnızca sportif açıdan yardımcı olabileceğinde ısrar etti.

Julian Alvarez'e ise, geleceğini çözmeye çalışmak için forvetle birlikte Madrid'de bulunan menajerleri Fernando Hidalgo ve Sergio Diaz eşlik etti; buna rağmen Atletico Madrid kulübü bu fikri hâlâ tamamen reddediyor.