Goran Pandev: Napoli, Eljif Elmas için ideal bir kulüp

Galatasaray’ın eski oyuncularından Goran Pandev, Napoli’nin Eljif Elmas için en uygun kulüplerden biri olduğuna inanıyor.

Geçtiğimiz günlerde İtalya basını, ’nin Eljif Elmas için ’yle 16 milyon euro artı performans bonusları karşılığında anlaştığını açıklamıştı.

2014-15 sezonunda ’da forma giyen Goran Pandev, 19 yaşındaki oyuncunun Napoli’ye transferi hakkında Sky Sport Italia’ya açıklamalarda bulundu.

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35 yaşındaki Pandev “Eljif Elmas, Avrupa’daki en iyi genç oyunculardan biri. Eğer Napoli onu almayı başarırsa harika bir transfer gerçekleştirmiş olur. Eljif ile konuşma fırsatı buldum ama bana kesin bir şey söylemekten kaçındı. İtalya ’da oynamaktan mutlu olacaktır. Eljif Elmas, Napoli için değerli bir transfer. Çünkü orta sahanın her yerinde oynayabiliyor. Her zaman gole odaklı ve yeri geldiğinde forvetlerin arkasında modern 10 numara görevini de yerine getirebilir. Bana göre Napoli, Eljif Elmas için ideal bir kulüp” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 40 resmi maça çıkan Eljif Elmas, 4 gol kaydetmeyi başardı.