Gonzalo Higuain resmen Inter Miami'de

Juventus ile yolları ayrılan Arjantinli oyuncu, MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer oldu.

David Beckham'ın da ortağı oldu ekiplerinden Miami, 'un sözleşmesini feshettiği golcü futbolcu Gonzalo Higuain'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuyla imzlanan sözleşmenin süresiyle ilgili bir bilgilendirme yapılmadı.

32 yaşındaki futbolcu, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Transferimde rolü geçen tüm Inter Miami yönetimine teşekkür ederim. Hayatımda çok güzel bir deneyim olacağına inanıyorum. Yeni bir macera, yeni bir lig ve çok güzel bir şehir... Burada olduğum için çok mutluyum. Avrupa'da edindiğim tüm tecrübeyi burada sahaya yansıtmak ve takımın başarısında rol oynamak istiyorum." dedi.

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Inter Miami, daha önceden Juventus'tan ayrılan Blaise Matuidi'yi de kadrosuna katmıştı.