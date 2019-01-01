Gonzalo Higuain, Arjantin Milli Takımı'nı bıraktı
Chelsea'nin golcü oyuncusu Gonzalo Higuain, Arjantin Milli Takımı'nı bırakma kararı aldı.
Hatırlanacağı üzere deneyimli oyuncu, 2018 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
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FOX Sports'a açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki oyuncu, "Derinlemesine düşündüğümde, artık milli takımı bırakma zamanımın geldiği sonucuna vardım. Ailemle daha çok vakit geçirmek istiyorum. Artık benim milli takım kadrosunda olup olmadığım konusunda endişelenmenize gerek yok." dedi.
Eleştirilerden de yakınan Higuain, şöyle devam etti: "Üst üste üç final oynayıp bunları kaybetmek başarısızlık olarak adlandırılabilir ama bana göre başarısızlık başka bir şey. Birçok insan desteklemekten çok eleştirmekten keyif alıyor."
Higuain, Arjantin Milli Takımı forması altındaki son golünü 2016 yılının Ekim ayında Peru ile oynanan maçta kaydetmişti.